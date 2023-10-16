Второй месяц осени принес с собой похолодание. В дальнейшем температура продолжит снижаться и 17 октября кое-где столбики термометра опустятся до отметки со знаком минус.
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Какая будет погода в Украине
В Украине 17 октября небо будет покрыто облаками, однако будут прояснения. В то же время, осадков не ожидается, лишь в восточных областях ночью, а на северо-востоке страны днем местами пройдет небольшой дождь. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер, 7-12 метров в секунду.
Ночью температура будет 0...+5 градусов, днем +7...+12. На Юге воздух прогреется до +16. В Карпатах ночью столбики термометров покажут -4…-1 градус, а днем +1…+6.
Какая будет погода в столице и области
В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с.
Ночью в Киевской области температура снизится до +0...+5, а днем поднимется до +7...+12. В Киеве же ночью температура будет +2...+4, а днем +10.
Температура в областных центрах
- Киев +9...+11
- Ужгород +9...+11
- Львов +8...+10
- Ивано-Франковск +8...+10
- Тернополь +8...+10
- Черновцы +9...+11
- Хмельницкий +9...+11
- Луцк +8...+10
- Ровно +9...+11
- Житомир +9...+11
- Винница +9...+11
- Одесса +14...+16
- Николаев +13...+15
- Херсон +13...+15
- Симферополь +13...+15
- Кропивницкий +10...+12
- Черкассы +10...+12
- Чернигов +9...+11
- Сумы +7...+9
- Полтава +9...+11
- Днепр +10...+12
- Запорожье +12...+14
- Донецк +8...+10
- Луганск +8...+10
- Харьков +8...+10
Прогноз погоды на 17 октября / Скриншот Укргидрометцентра.