Второй месяц осени принес с собой похолодание. В дальнейшем температура продолжит снижаться и 17 октября кое-где столбики термометра опустятся до отметки со знаком минус.

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Какая будет погода в Украине

В Украине 17 октября небо будет покрыто облаками, однако будут прояснения. В то же время, осадков не ожидается, лишь в восточных областях ночью, а на северо-востоке страны днем местами пройдет небольшой дождь. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер, 7-12 метров в секунду.

Ночью температура будет 0...+5 градусов, днем +7...+12. На Юге воздух прогреется до +16. В Карпатах ночью столбики термометров покажут -4…-1 градус, а днем +1…+6.

Какая будет погода в столице и области

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью в Киевской области температура снизится до +0...+5, а днем поднимется до +7...+12. В Киеве же ночью температура будет +2...+4, а днем +10.

Температура в областных центрах

  • Киев +9...+11
  • Ужгород +9...+11
  • Львов +8...+10
  • Ивано-Франковск +8...+10
  • Тернополь +8...+10
  • Черновцы +9...+11
  • Хмельницкий +9...+11
  • Луцк +8...+10
  • Ровно +9...+11
  • Житомир +9...+11
  • Винница +9...+11
  • Одесса +14...+16
  • Николаев +13...+15
  • Херсон +13...+15
  • Симферополь +13...+15
  • Кропивницкий +10...+12
  • Черкассы +10...+12
  • Чернигов +9...+11
  • Сумы +7...+9
  • Полтава +9...+11
  • Днепр +10...+12
  • Запорожье +12...+14
  • Донецк +8...+10
  • Луганск +8...+10
  • Харьков +8...+10


Прогноз погоды на 17 октября / Скриншот Укргидрометцентра.