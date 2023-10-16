Второй месяц осени принес с собой похолодание. В дальнейшем температура продолжит снижаться и 17 октября кое-где столбики термометра опустятся до отметки со знаком минус.

Смотрите также Украинские Карпаты замело снегом, ударил мороз: фото заснеженных вершин

Какая будет погода в Украине

В Украине 17 октября небо будет покрыто облаками, однако будут прояснения. В то же время, осадков не ожидается, лишь в восточных областях ночью, а на северо-востоке страны днем местами пройдет небольшой дождь. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер, 7-12 метров в секунду.

Ночью температура будет 0...+5 градусов, днем +7...+12. На Юге воздух прогреется до +16. В Карпатах ночью столбики термометров покажут -4…-1 градус, а днем +1…+6.

Какая будет погода в столице и области

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью в Киевской области температура снизится до +0...+5, а днем поднимется до +7...+12. В Киеве же ночью температура будет +2...+4, а днем +10.

Температура в областных центрах

Киев +9...+11

Ужгород +9...+11

Львов +8...+10

Ивано-Франковск +8...+10

Тернополь +8...+10

Черновцы +9...+11

Хмельницкий +9...+11

Луцк +8...+10

Ровно +9...+11

Житомир +9...+11

Винница +9...+11

Одесса +14...+16

Николаев +13...+15

Херсон +13...+15

Симферополь +13...+15

Кропивницкий +10...+12

Черкассы +10...+12

Чернигов +9...+11

Сумы +7...+9

Полтава +9...+11

Днепр +10...+12

Запорожье +12...+14

Донецк +8...+10

Луганск +8...+10

Харьков +8...+10



Прогноз погоды на 17 октября / Скриншот Укргидрометцентра.