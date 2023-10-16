Другий місяць осені приніс із собою похолодання. Надалі температура продовжить знижуватися і 17 жовтня подекуди стовпчики термометра опустяться до позначки зі знаком мінус.
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Якою буде погода в Україні
В Україні 17 жовтня небо буде вкрите хмарами, проте будуть прояснення. Водночас опадів не очікується, лише у східних областях вночі, а на північному сході країни вдень місцями пройде невеликий дощ. Синоптики прогнозують північно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду.
Вночі температура буде 0...+5 градусів, вдень +7...+12. На Півдні повітря прогріється до +16. У Карпатах вночі стовпчики термометрів покажуть -4...-1 градус, а вдень +1...+6.
Якою буде погода у столиці та області
У Києві та на Київщині буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 7-12 метрів за секунду.
Вночі у Київській області температура знизиться до 0...+5, а вдень підніметься до +7...+12. Натомість у Києві вночі температура буде +2...+4, а вдень +10.
Температура в обласних центрах
- Київ +9...+11
- Ужгород +9...+11
- Львів +8...+10
- Івано-Франківськ +8...+10
- Тернопіль +8...+10
- Чернівці +9...+11
- Хмельницький +9...+11
- Луцьк +8...+10
- Рівне +9...+11
- Житомир +9...+11
- Вінниця +9...+11
- Одеса +14...+16
- Миколаїв +13...+15
- Херсон +13...+15
- Сімферополь +13...+15
- Кропивницький +10...+12
- Черкаси +10...+12
- Чернігів +9...+11
- Суми +7...+9
- Полтава +9...+11
- Дніпро +10...+12
- Запоріжжя +12...+14
- Донецьк +8...+10
- Луганськ +8...+10
- Харків +8...+10
Прогноз погоди на 17 жовтня / Скриншот Укргідрометцентру