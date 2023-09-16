Погода будет напоминать последние летние дни и продолжит радовать приятными солнечными лучами. Зонтик в ближайшее время придется брать только жителям западных областей.

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Какая будет погода в регионах Украины.

На подавляющей части Украины синоптики прогнозируют отсутствие осадков, однако дождь посетит жителей Запада. В Карпатском регионе днем возможна гроза. Ночью и утром в западных областях местами следует ожидать туман.

Ветер будет дуть по переменным направлениям со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Температура по Украине ночью будет достигать 7 – 12 градусов, за исключением Закарпатья и побережья морей. Там отметка термометра будет держаться на уровне 13 – 18 градусов. Днем температура по всей территории будет колебаться в районе 21 – 26 градусов. На высокогорье Карпат ночью будет 5 – 10 градусов, а днем 10 – 15 градусов.

Погода в столице Украины

В воскресенье в Киевской области следует ожидать переменную облачность без осадков. Ветер не будет иметь преимущественного направления, а его скорость будет достигать 3 – 8 метров в секунду.

Температурный режим в области ночью будет колебаться в пределах 7 – 12 градусов, днем не будет превышать 21 – 26 градусов. По Киеву ночью будет 10 – 12 градусов, днем достигнет отметок 23 – 25 градусов.

Какую температуру следует ждать в украинских городах

  • Киев +23...+25
  • Ужгород +23...+25
  • Львов +24...+26
  • Ивано-Франковск +24...+26
  • Тернополь +24...+26
  • Черновцы +24...+26
  • Хмельницкий +23...+25
  • Луцк +23...+25
  • Ровно +23...+25
  • Житомир +21...+23
  • Винница +23...+25
  • Одесса +22...+24
  • Николаев +24...+26
  • Херсон +24...+26
  • Симферополь +23...+25
  • Кропивницкий +24...+26
  • Черкассы +22...+24
  • Чернигов +22...+24
  • Сумы +21...+23
  • Полтава +23...+25
  • Днепр +23...+25
  • Запорожье +24...+26
  • Донецк +20...+22
  • Луганск +21...+23
  • Харьков +22…+24

Погода по Украине 17 сентября / скриншот с сайта Укргидрометцентра