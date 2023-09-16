Погода все нагадуватиме останні літні дні та продовжить радувати приємними сонячними променями. Парасольку найближчим часом доведеться брати лише жителям західних областей.
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Якою буде погода в регіонах України
На переважній частині України синоптики прогнозують відсутність опадів, проте дощ завітає до жителів Заходу. У Карпатському регіоні вдень можлива гроза. Вночі та вранці у західних областях місцями варто очікувати туман.
Вітер дутиме зі змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду. Температура по Україні вночі сягатиме 7 – 12 градусів, за винятком Закарпаття та узбережжя морів. Там позначка термометра триматиметься на рівні 13 – 18 градусів. Вдень температура по всій території коливатиметься в межах 21 – 26 градусів. На високогір'ї Карпат вночі буде 5 – 10 градусів, а вдень 10 – 15 градусів.
Погода в столиці України
У неділю на Київщині варто очікувати мінливу хмарність без опадів. Вітер не матиме переважного напрямку, а його швидкість досягатиме 3 – 8 метрів за секунду.
Яку температуру варто чекати в українських містах
- Київ +23...+25
- Ужгород +23...+25
- Львів +24...+26
- Івано-Франківськ +24...+26
- Тернопіль +24...+26
- Чернівці +24...+26
- Хмельницький +23...+25
- Луцьк +23...+25
- Рівне +23...+25
- Житомир +21...+23
- Вінниця +23...+25
- Одеса +22...+24
- Миколаїв +24...+26
- Херсон +24...+26
- Сімферополь +23...+25
- Кропивницький +24...+26
- Черкаси +22...+24
- Чернігів +22...+24
- Суми +21...+23
- Полтава +23...+25
- Дніпро +23...+25
- Запоріжжя +24...+26
- Донецьк +20...+22
- Луганськ +21...+23
- Харків +22…+24
Погода по Україні 17 вересня / скріншот з сайту Укргідрометцентру