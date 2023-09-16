Погода все нагадуватиме останні літні дні та продовжить радувати приємними сонячними променями. Парасольку найближчим часом доведеться брати лише жителям західних областей.

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Якою буде погода в регіонах України

На переважній частині України синоптики прогнозують відсутність опадів, проте дощ завітає до жителів Заходу. У Карпатському регіоні вдень можлива гроза. Вночі та вранці у західних областях місцями варто очікувати туман.

Вітер дутиме зі змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду. Температура по Україні вночі сягатиме 7 – 12 градусів, за винятком Закарпаття та узбережжя морів. Там позначка термометра триматиметься на рівні 13 – 18 градусів. Вдень температура по всій території коливатиметься в межах 21 – 26 градусів. На високогір'ї Карпат вночі буде 5 – 10 градусів, а вдень 10 – 15 градусів.

Погода в столиці України

У неділю на Київщині варто очікувати мінливу хмарність без опадів. Вітер не матиме переважного напрямку, а його швидкість досягатиме 3 – 8 метрів за секунду.

Температурний режим в області вночі коливатиметься в межах 7 – 12 градусів, вдень не перевищуватиме 21 – 26 градусів. По Києву вночі буде 10 – 12 градусів, вдень досягне позначок 23 – 25 градусів.

Яку температуру варто чекати в українських містах

Київ +23...+25

Ужгород +23...+25

Львів +24...+26

Івано-Франківськ +24...+26

Тернопіль +24...+26

Чернівці +24...+26

Хмельницький +23...+25

Луцьк +23...+25

Рівне +23...+25

Житомир +21...+23

Вінниця +23...+25

Одеса +22...+24

Миколаїв +24...+26

Херсон +24...+26

Сімферополь +23...+25

Кропивницький +24...+26

Черкаси +22...+24

Чернігів +22...+24

Суми +21...+23

Полтава +23...+25

Дніпро +23...+25

Запоріжжя +24...+26

Донецьк +20...+22

Луганськ +21...+23

Харків +22…+24

Погода по Україні 17 вересня / скріншот з сайту Укргідрометцентру