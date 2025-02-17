Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, поэтому будьте осторожны.

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Прогноз погоды в Украине

Будет переменная облачность без осадков. На дорогах, кроме Закарпатья и Крыма, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью -11...-16 градусов, на северо-востоке и востоке страны -15...-20; днем -1...-6, на высокогорье Карпат до -10; на Закарпатье, в южных областях и Крыму ночью -6...-11, днем около нуля.

Прогноз погоды в Киеве и в столичном регионе

Здесь также переменная облачность без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду.

Температура по области ночью -11...-16, днем -1...-6; в Киеве ночью -11...-13, днем -2...-4.

Погода в областных центрах

Киев -4...-2

Ужгород -1...+1

Львов -4...-2

Ивано-Франковск -4...-2

Тернополь -4...-2

Черновцы -4...-2

Хмельницкий -4...-2

Луцк -4...-2

Ровно -4...-2

Житомир -4...-2

Винница -4...-2

Одесса -1...+1

Николаев -1...+1

Херсон -1...+1

Симферополь -1...+1

Кропивницкий -4...-2

Черкассы -4...-2

Чернигов -5...-3

Сумы -6...-4

Полтава -5...-3

Днепр -4...-2

Запорожье -1...+1

Донецк -7...-5

Луганск -7...-5

Харьков -5...-3



Прогноз погоды в Украине на 18 февраля / Укргидрометцентр

О прогнозе погоды на неделю читайте здесь.