Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, поэтому будьте осторожны.
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Прогноз погоды в Украине
Будет переменная облачность без осадков. На дорогах, кроме Закарпатья и Крыма, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью -11...-16 градусов, на северо-востоке и востоке страны -15...-20; днем -1...-6, на высокогорье Карпат до -10; на Закарпатье, в южных областях и Крыму ночью -6...-11, днем около нуля.
Прогноз погоды в Киеве и в столичном регионе
Здесь также переменная облачность без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду.
Температура по области ночью -11...-16, днем -1...-6; в Киеве ночью -11...-13, днем -2...-4.
Погода в областных центрах
- Киев -4...-2
- Ужгород -1...+1
- Львов -4...-2
- Ивано-Франковск -4...-2
- Тернополь -4...-2
- Черновцы -4...-2
- Хмельницкий -4...-2
- Луцк -4...-2
- Ровно -4...-2
- Житомир -4...-2
- Винница -4...-2
- Одесса -1...+1
- Николаев -1...+1
- Херсон -1...+1
- Симферополь -1...+1
- Кропивницкий -4...-2
- Черкассы -4...-2
- Чернигов -5...-3
- Сумы -6...-4
- Полтава -5...-3
- Днепр -4...-2
- Запорожье -1...+1
- Донецк -7...-5
- Луганск -7...-5
- Харьков -5...-3
Прогноз погоды в Украине на 18 февраля / Укргидрометцентр
О прогнозе погоды на неделю читайте здесь.