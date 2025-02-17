Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах, тож будьте обережні.
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Прогноз погоди в Україні
Буде мінлива хмарність без опадів. На дорогах, крім Закарпаття та Криму, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура вночі -11...-16 градусів, на північному сході та сході країни -15...-20; вдень -1...-6, на високогір'ї Карпат до -10; на Закарпатті, у південних областях та Криму вночі -6...-11, вдень близько нуля.
Прогноз погоди у Києві та в столичному регіоні
Тут також мінлива хмарність без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура по області вночі -11...-16, вдень -1...-6; у Києві вночі -11...-13, вдень -2...-4.
Погода в обласних центрах
- Київ -4...-2
- Ужгород -1...+1
- Львів -4...-2
- Івано-Франківськ -4...-2
- Тернопіль -4...-2
- Чернівці -4...-2
- Хмельницький -4...-2
- Луцьк -4...-2
- Рівне -4...-2
- Житомир -4...-2
- Вінниця -4...-2
- Одеса -1...+1
- Миколаїв -1...+1
- Херсон -1...+1
- Сімферополь -1...+1
- Кропивницький -4...-2
- Черкаси -4...-2
- Чернігів -5...-3
- Суми -6...-4
- Полтава -5...-3
- Дніпро -4...-2
- Запоріжжя -1...+1
- Донецьк -7...-5
- Луганськ -7...-5
- Харків -5...-3
Прогноз погоди в Україні на 18 лютого / Укргідрометцентр
Про прогноз погоди на тиждень читайте тут.