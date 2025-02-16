Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
Дивіться також Якою буде погода навесні 2025: прогноз на березень, квітень і травень
Мороз і сніг в Україні
Так, за прогнозом Кібальчича, 17 – 23 лютого в Україні буде морозна погода, подекуди з невеликим снігом.
Протягом майже всього тижня очікується період аномально холодної погоди із середньодобовими значеннями температури повітря на 5 – 8 градусів нижче за кліматичну норму,
– зазначив метеоролог.
Також пояснив, що морозна погода буде пов'язана з пануванням холодної повітряної маси арктичного походження, а також впливом поля високого атмосферного тиску. Часом йтиме сніг. Втім, переважно очікуються незначні опади.
Прогноз погоди на 17 – 23 лютого
- У понеділок, 17 лютого, вночі подекуди на Заході, вдень у Карпатах і центральних областях можливий невеликий сніг. Тим часом на решті території без істотних опадів. Ожеледиця на дорогах більшості областей. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -7 – -12, однак, на Півночі, Сході й у Карпатах -13 – -18, а подекуди навіть до -20. Вдень -3 – -8, у південній частині й на Закарпатті -2 – +3 градуси.
- У вівторок на всій території України холодна погода без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -8 – -13 градусів, але у північних і східних областях, а ще в Карпатах -14 – -19 градусів, місцями й до -21 градуса. Вдень -2 – -7, на Півдні й Закарпатті -2 – +3.
- У середу, 19 лютого, вночі без істотних опадів, вдень на Заході й подекуди Півночі можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, але в північних і західних областях південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі -7 – -12 градусів. Однак, на Півночі, Сході й у Карпатах -13 – -19 градусів. Вдень -1 – -6, у Закарпатській і південних областях -3 – +2.
- У четвер на Півночі, Півдні й у центральних областях очікується невеликий сніг. На решті території – без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, але на Заході та Півночі північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі -5 – -10, на Сході й у Карпатах -11 – -16. Вдень -1 – -6, але в західних і південних областях -3 – +2.
- У п'ятницю, 21 лютого, істотні опади вже не очікуються в більшості регіонів. Тільки вночі в окупованому Криму може пройти невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду, у Криму та Приазов'ї можливі пориви, 15 – 17 метрів на секунду. Вночі -6 – -11 градусів, у північних, східних областях і Карпатах -11 – -16 градусів. Вдень -2 – -7, на Заході й Півдні -4 – +1.
- У суботу й неділю, 22 – 23 лютого, ймовірно, буде утримувати морозна й суха погода під впливом антициклону. Вночі у центральних і західних областях можливий туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -7 – -12, на Півночі та Сході -12 – -18 градусів, вночі 23 лютого подекуди до -20 градусів. Вдень -2 – -8, у південних і західних областях -3 – +2 градуси.