Температура воздуха днем по всей стране будет колебаться от -1 до +10 градусов. Теплее всего будет в Закарпатье и в Одесской области. Наиболее прохладно – на Сумщине.
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Погода в регионах
На Западе и ночью и днем прогнозируют умеренные дожди. Столбики термометра будут колебаться в пределах +5...+10 градусов. Сильнейшие дожди синоптики прогнозируют в Закарпатье.
На Севере ночью возможны сильные снегопады, в частности на Черниговщине и Сумщине. Однако днем по всем областям будут дожди, кое-где с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться в пределах -1…+8 градусов.
В Центре и На Юге ночью и днем возможны умеренные дожди. Температура воздуха будет колебаться от +5 до +10.
На Востоке ночные небольшие снегопады днем заменят сильные осадки в виде мокрого снега, местами и с дождем. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+5.
В Киеве ночью умеренные снегопады, а днем синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 градусов.
Погода в городах
Киев – +6...+8
Ужгород – +8...+10
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +5...+7
Ровно – +6...+8
Житомир – +6...+8
Винница – +7...+9
Одесса – +8...+10
Николаев – +7...+9
Херсон – +6...+8
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +4...+6
Сумы – -1...+1
Полтава – +3...+5
Днепр – +3...+5
Запорожье – +3...+5
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – 0...+2
Прогноз погоды на 18 февраля. / Карта Укргидрометцентра.