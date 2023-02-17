Температура воздуха днем по всей стране будет колебаться от -1 до +10 градусов. Теплее всего будет в Закарпатье и в Одесской области. Наиболее прохладно – на Сумщине.

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Погода в регионах

На Западе и ночью и днем прогнозируют умеренные дожди. Столбики термометра будут колебаться в пределах +5...+10 градусов. Сильнейшие дожди синоптики прогнозируют в Закарпатье.

На Севере ночью возможны сильные снегопады, в частности на Черниговщине и Сумщине. Однако днем по всем областям будут дожди, кое-где с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться в пределах -1…+8 градусов.

В Центре и На Юге ночью и днем возможны умеренные дожди. Температура воздуха будет колебаться от +5 до +10.

На Востоке ночные небольшие снегопады днем заменят сильные осадки в виде мокрого снега, местами и с дождем. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+5.

В Киеве ночью умеренные снегопады, а днем синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 градусов.

Погода в городах

Киев – +6...+8

Ужгород – +8...+10

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +5...+7

Ровно – +6...+8

Житомир – +6...+8

Винница – +7...+9

Одесса – +8...+10

Николаев – +7...+9

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +4...+6

Сумы – -1...+1

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – 0...+2

Прогноз погоды на 18 февраля. / Карта Укргидрометцентра.