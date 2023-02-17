Температура повітря вдень по всій країні коливатиметься від -1 до +10 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та на Одещині. Найхолодніше – на Сумщині.
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Погода в регіонах
На Заході і вночі, і вдень прогнозують помірні дощі. Стовпчики термометра коливатимуться в межах +5...+10 градусів. Найсильніші дощі синоптики прогнозують на Закарпатті.
На Півночі вночі подекуди можливі сильні снігопади, зокрема на Чернігівщині та Сумщині. Однак вдень по всіх областях будуть дощі, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря коливатиметься в межах -1...+8 градусів.
У Центрі та На Півдні вночі та вдень можливі помірні дощі. Температура повітря коливатиметься від +5 до +10.
На Сході нічні незначні снігопади вдень замінять сильні опади у вигляді мокрого снігу, подекуди і з дощем. Температура повітря коливатиметься у межах 0...+5.
У Києві вночі будуть помірні снігопади, а вдень синоптики прогнозують дощі. Температура повітря коливатиметься в межах від +6 до +8 градусів.
Погода в містах
Київ – +6...+8
Ужгород – +8...+10
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +5...+7
Рівне – +6...+8
Житомир – +6...+8
Вінниця – +7...+9
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +7...+9
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +7...+9
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +5...+7
Чернігів – +4...+6
Суми – -1...+1
Полтава – +3...+5
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – +1...+3
Луганськ – +1...+3
Харків – 0...+2
Прогноз погоди на 18 лютого / Карта Укргідрометцентру