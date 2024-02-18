Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако будут прояснения. В некоторых регионах синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь.

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Какой будет погода в Украине

Ночью в южно – восточной части и днем на крайнем западе страны возможен небольшой мокрый снег и дождь. В то же время на остальной территории без осадков. Ветер северный с переходом на южно – восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью опустится до -1...-6 градусов, в северо – восточных областях до -9 градусов мороза, в южной части температура будет держаться на 0 градусов, а днем от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла. В западных областях ожидается +2...+7 градусов тепла.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области также будет облачно с прояснениями, однако без осадков️. Ветер северный с переходом на южно – восточный ️, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью от -1...-6 градусов мороза, а днем от +2 градусов до +3 градусов тепла. В Киеве температура ночью опустится до -3...-5 градусов мороза, днем 0...+2 градуса тепла.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев – 0...+2
  • Ужгород – +6...+8
  • Львов – +4...+6
  • Ивано-Франковск – +4...+6
  • Тернополь – +3...+5
  • Черновцы – +4...+6
  • Хмельницкий – +2...+4
  • Луцк – +3...+5
  • Ровно – +3...+5
  • Житомир – 0...+2
  • Винница – +1...+3
  • Одесса – +2...+4
  • Николаев – +1...+3
  • Херсон – +1...+3
  • Симферополь – +1...+3
  • Кропивницкий – +1...+3
  • Черкассы – +1...+3
  • Чернигов – -1...+1
  • Сумы – -1...+1
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – 0...+2
  • Запорожье – 0...+2
  • Донецк – -1...+1
  • Луганск – 0...-2
  • Харьков – -1...+1

Прогноз погоды на 19 февраля
Прогноз погоды на 19 февраля 2024 года / Укргидрометцентр