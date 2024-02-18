Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако будут прояснения. В некоторых регионах синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь.
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Какой будет погода в Украине
Ночью в южно – восточной части и днем на крайнем западе страны возможен небольшой мокрый снег и дождь. В то же время на остальной территории без осадков. Ветер северный с переходом на южно – восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью опустится до -1...-6 градусов, в северо – восточных областях до -9 градусов мороза, в южной части температура будет держаться на 0 градусов, а днем от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла. В западных областях ожидается +2...+7 градусов тепла.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области также будет облачно с прояснениями, однако без осадков️. Ветер северный с переходом на южно – восточный ️, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью от -1...-6 градусов мороза, а днем от +2 градусов до +3 градусов тепла. В Киеве температура ночью опустится до -3...-5 градусов мороза, днем 0...+2 градуса тепла.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев – 0...+2
- Ужгород – +6...+8
- Львов – +4...+6
- Ивано-Франковск – +4...+6
- Тернополь – +3...+5
- Черновцы – +4...+6
- Хмельницкий – +2...+4
- Луцк – +3...+5
- Ровно – +3...+5
- Житомир – 0...+2
- Винница – +1...+3
- Одесса – +2...+4
- Николаев – +1...+3
- Херсон – +1...+3
- Симферополь – +1...+3
- Кропивницкий – +1...+3
- Черкассы – +1...+3
- Чернигов – -1...+1
- Сумы – -1...+1
- Полтава – -1...+1
- Днепр – 0...+2
- Запорожье – 0...+2
- Донецк – -1...+1
- Луганск – 0...-2
- Харьков – -1...+1
Прогноз погоды на 19 февраля 2024 года / Укргидрометцентр