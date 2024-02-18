Небо над Україною буде вкрито хмарами, однак будуть прояснення. У деяких регіонах синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ.
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Якою буде погода в Україні
Вночі у південно – східній частині та вдень на крайньому заході країни можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Водночас на решті території без опадів. Вітер північний з переходом на південно – східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі опуститься до -1...-6 градусів, у північно – східних областях до -9 градусів морозу, у південній частині температура буде триматись на 0 градусів, а вдень від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла. У західних областях очікується +2...+7 градусів тепла.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області також буде хмарно з проясненнями, однак без опадів️. Вітер північний з переходом на південно – східний ️, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі від -1...-6 градусів морозу, а вдень від +2 градусів до +3 градусів тепла. У Києві температура вночі опуститься до -3...-5 градусів морозу, вдень 0...+2 градуси тепла.
Якою буде погода в містах України
- Київ – 0…+2
- Ужгород – +6…+8
- Львів – +4…+6
- Івано-Франківськ – +4…+6
- Тернопіль – +3…+5
- Чернівці – +4…+6
- Хмельницький – +2…+4
- Луцьк – +3…+5
- Рівне – +3…+5
- Житомир – 0…+2
- Вінниця – +1…+3
- Одеса – +2…+4
- Миколаїв – +1…+3
- Херсон – +1…+3
- Сімферополь – +1…+3
- Кропивницький – +1…+3
- Черкаси – +1…+3
- Чернігів – -1…+1
- Суми – -1…+1
- Полтава – -1…+1
- Дніпро – 0…+2
- Запоріжжя – 0…+2
- Донецьк – -1…+1
- Луганськ – 0…-2
- Харків – -1…+1
Прогноз погоди на 19 лютого 2024 року / Укргідрометцентр