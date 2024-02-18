Небо над Україною буде вкрито хмарами, однак будуть прояснення. У деяких регіонах синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ.

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Якою буде погода в Україні

Вночі у південно – східній частині та вдень на крайньому заході країни можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Водночас на решті території без опадів. Вітер північний з переходом на південно – східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до -1...-6 градусів, у північно – східних областях до -9 градусів морозу, у південній частині температура буде триматись на 0 градусів, а вдень від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла. У західних областях очікується +2...+7 градусів тепла.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області також буде хмарно з проясненнями, однак без опадів️. Вітер північний з переходом на південно – східний ️, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі від -1...-6 градусів морозу, а вдень від +2 градусів до +3 градусів тепла. У Києві температура вночі опуститься до -3...-5 градусів морозу, вдень 0...+2 градуси тепла.

Якою буде погода в містах України

  • Київ – 0…+2
  • Ужгород – +6…+8
  • Львів – +4…+6
  • Івано-Франківськ – +4…+6
  • Тернопіль – +3…+5
  • Чернівці – +4…+6
  • Хмельницький – +2…+4
  • Луцьк – +3…+5
  • Рівне – +3…+5
  • Житомир – 0…+2
  • Вінниця – +1…+3
  • Одеса – +2…+4
  • Миколаїв – +1…+3
  • Херсон – +1…+3
  • Сімферополь – +1…+3
  • Кропивницький – +1…+3
  • Черкаси – +1…+3
  • Чернігів – -1…+1
  • Суми – -1…+1
  • Полтава – -1…+1
  • Дніпро – 0…+2
  • Запоріжжя – 0…+2
  • Донецьк – -1…+1
  • Луганськ – 0…-2
  • Харків – -1…+1

Прогноз погоди на 19 лютого
Прогноз погоди на 19 лютого 2024 року / Укргідрометцентр