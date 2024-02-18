Так, коли знову знизиться температура, в яких очікується найбільший мінус і чи вдарить ще сильний мороз, передає 24 Канал.

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Де прогнозують найбільші морози

За прогнозом на картах, уже в понеділок в Україні знову дещо похолодає. Так, у частині східних областей невеликий мінус можливий і вдень.

В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі 18 лютого від 3 тепла до 3 морозу, на Сході до -8. Мінус очікується й у наступні дві доби.

19 – 20 лютого в Україні 0 – 8 градусів морозу, у Карпатах та у північно-східних областях до 11 градусів морозу. Вдень, крім Півдня та Заходу країни, від 3 тепла до 3 градусів морозу,

– зазначили синоптики.

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Орієнтовний прогноз погоди на 19 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що вже з 21 лютого температура знову дещо зросте. Тож сильні морози щонайменше до 22 лютого не очікуються.

Важливо! Вдень неділі в Україні невеликий дощ та мокрий сніг. 19 лютого переважно без опадів, тільки вночі в південно-східній частині, 20 лютого у західних та північних областях невеликий сніг, вдень з дощем.

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