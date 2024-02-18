Так, когда снова снизится температура, в которых ожидается наибольший минус и ударит ли еще сильный мороз, передает 24 Канал.

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Где прогнозируют самые большие морозы

По прогнозу на картах, уже в понедельник в Украине снова несколько похолодает. Так, в части восточных областей небольшой минус возможен и днем.

В Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью 18 февраля от 3 тепла до 3 мороза, на Востоке до -8. Минус ожидается и в последующие двое суток.

19 – 20 февраля в Украине 0 – 8 градусов мороза, в Карпатах и в северо-восточных областях до 11 градусов мороза. Днем, кроме Юга и Запада страны, от 3 тепла до 3 градусов мороза,

– отметили синоптики.

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Ориентировочный прогноз погоды на 19 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что уже с 21 февраля температура снова несколько возрастет. Поэтому сильные морозы как минимум до 22 февраля не ожидаются.

Важно! Днем воскресенья в Украине небольшой дождь и мокрый снег. 19 февраля преимущественно без осадков, только ночью в юго-восточной части, 20 февраля в западных и северных областях небольшой снег, днем с дождем.

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