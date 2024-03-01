Украинцы пока могут наслаждаться теплом – В ближайшие дни похолоданий не будет. В то же время на некоторое время можно забыть и о зонте, ведь внезапные дожди точно не побеспокоят вас в этот день.
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Погода по Украине
Синоптики прогнозируют в субботу переменную облачность, однако осадков не прогнозируется. Ветер будет веять с северо-восточного направления, местами с Востока со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура в западных областях ночью 2 – 7 градусов тепла, днем же отметки термометров будут достигать 10 – 15 градусов. На остальной территории будет немного прохладнее – ожидается, что температура ночью будет достигать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем синоптики ожидают 6 – 11 градусов тепла.
Погода на Киевщине
Как и на большей части Украины метеорологи утверждают, что 2 марта над Киевской областью ожидается переменная облачность – также без осадков. Ветер будет веять с восточного направления с умеренной скоростью – 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться между отметками от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем же потепление до 6 – 11 градусов выше нуля. Непосредственно в столице ночью температура будет равна 0 градусов, а днем будет подниматься до 8 – 10 тепла.
Температура в областных центрах
- Киев – +8...+10
- Ужгород – +15...+17
- Львов – +12...+14
- Ивано-Франковск – +11...+13
- Тернополь – +11...+13
- Черновцы – +11...+13
- Хмельницкий – +11...+13
- Луцк – +12...+14
- Ровно – +12...+14
- Житомир – +10...+12
- Винница – +11...+13
- Одесса – +8...+10
- Николаев – +10...+12
- Херсон – +10...+12
- Симферополь – +10...+12
- Кропивницкий – +9...+11
- Черкассы – +9...+11
- Чернигов – +8...+10
- Сумы – +6...+8
- Полтава – +7...+9
- Днепр – +7...+9
- Запорожье – +8...+10
- Донецк – +7...+9
- Луганск – +7...+9
- Харьков – +6...+8
Погода по Украине по состоянию на 2 марта / фото Укргидрометцентр