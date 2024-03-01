Українці поки можуть насолоджуватися теплом – найближчими днями похолодань не буде. Водночас на деякий час можна забути й про парасольку, адже раптові дощі точно не потурбують вас в цей день.
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Погода по Україні
Синоптики прогнозують у суботу мінливу хмарність, однак опадів не прогнозується. Вітер віятиме з північно-східного напрямку, подекуди зі Сходу зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура у західних областях вночі 2 – 7 градусів тепла, вдень же позначки термометрів сягатимуть 10 – 15 градусів. На решті території буде трішки прохолодніше – очікується, що температура вночі сягатиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень синоптики очікують 6 – 11 градусів тепла.
Погода на Київщині
Як і на переважній частині України метеорологи стверджують, що 2 березня над Київською областю очікується мінлива хмарність – також без опадів. Вітер віятиме зі східного напрямку з помірною швидкістю – 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься між позначками від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень же потепління до 6 – 11 градусів вище нуля. Безпосередньо у столиці вночі температура дорівнюватиме 0 градусів, а вдень підійматиметься до 8 – 10 тепла.
Температура в обласних центрах
- Київ – +8...+10
- Ужгород – +15...+17
- Львів – +12...+14
- Івано-Франківськ – +11...+13
- Тернопіль – +11..+13
- Чернівці – +11...+13
- Хмельницький – +11…+13
- Луцьк – +12...+14
- Рівне – +12...+14
- Житомир – +10...+12
- Вінниця – +11...+13
- Одеса – +8...+10
- Миколаїв – +10...+12
- Херсон – +10...+12
- Сімферополь – +10...+12
- Кропивницький – +9...+11
- Черкаси – +9...+11
- Чернігів – +8...+10
- Суми – +6...+8
- Полтава – +7...+9
- Дніпро – +7...+9
- Запоріжжя – +8...+10
- Донецьк – +7...+9
- Луганськ – +7...+9
- Харків – +6...+8
Погода по Україні станом на 2 березня / фото Укргідрометцентр