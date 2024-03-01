Українці поки можуть насолоджуватися теплом – найближчими днями похолодань не буде. Водночас на деякий час можна забути й про парасольку, адже раптові дощі точно не потурбують вас в цей день.

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Погода по Україні

Синоптики прогнозують у суботу мінливу хмарність, однак опадів не прогнозується. Вітер віятиме з північно-східного напрямку, подекуди зі Сходу зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура у західних областях вночі 2 – 7 градусів тепла, вдень же позначки термометрів сягатимуть 10 – 15 градусів. На решті території буде трішки прохолодніше – очікується, що температура вночі сягатиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень синоптики очікують 6 – 11 градусів тепла.

Погода на Київщині

Як і на переважній частині України метеорологи стверджують, що 2 березня над Київською областю очікується мінлива хмарність – також без опадів. Вітер віятиме зі східного напрямку з помірною швидкістю – 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься між позначками від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень же потепління до 6 – 11 градусів вище нуля. Безпосередньо у столиці вночі температура дорівнюватиме 0 градусів, а вдень підійматиметься до 8 – 10 тепла.

Температура в обласних центрах

  • Київ – +8...+10
  • Ужгород – +15...+17
  • Львів – +12...+14
  • Івано-Франківськ – +11...+13
  • Тернопіль – +11..+13
  • Чернівці – +11...+13
  • Хмельницький – +11…+13
  • Луцьк – +12...+14
  • Рівне – +12...+14
  • Житомир – +10...+12
  • Вінниця – +11...+13
  • Одеса – +8...+10
  • Миколаїв – +10...+12
  • Херсон – +10...+12
  • Сімферополь – +10...+12
  • Кропивницький – +9...+11
  • Черкаси – +9...+11
  • Чернігів – +8...+10
  • Суми – +6...+8
  • Полтава – +7...+9
  • Дніпро – +7...+9
  • Запоріжжя – +8...+10
  • Донецьк – +7...+9
  • Луганськ – +7...+9
  • Харків – +6...+8

погода на 2 березня

Погода по Україні станом на 2 березня / фото Укргідрометцентр