Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако солнце будет пробиваться сквозь них. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Рыба варится живьем, а птицы падают с неба: назвали самый жаркий город мира

Какой будет погода в Украине

Синоптики обещают в завершение рабочей недели приятную и спокойную погоду. В то же время предупреждают о небольшой облачности, однако без осадков.

Кроме этого, ночью и утром на востоке страны местами туман. Ветер преимущественно южно – западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза, днем +11...+16 градусов, в Карпатах ночью -3...-8 градуса, днем +6...+11 градусов тепла.

Какой будет погода в столице и области

В Киеве и регионе также ожидается небольшая облачность, однако без осадков

Ветер будет юго-западный, 5 – 10 метров за секунду. Температура воздуха ночью от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза, днем +11...+16 градусов тепла, а в Киеве ночью 0...+2 градуса тепла, днем +12...+14 градусов.

Какой будет температура в крупных городах

Киев +12...+14;

Ужгород +11...+13;

Львов +12...+14;

Ивано-Франковск +12...+14;

Тернополь +12...+14;

Черновцы +12...+14;

Хмельницкий +12...+14;

Луцк +12...+14;

Ровно +12...+14;

Житомир +12...+14;

Винница +12...+14;

Одесса +12...+14;

Николаев +12...+14;

Херсон +12...+14;

Симферополь +12...+14;

Кропивницкий +12...+14;

Черкассы +12...+14;

Чернигов +12...+14;

Сумы +11...+13;

Полтава +12...+14;

Днепр +12...+14;

Запорожье +11...+13;

Донецк +10...+12;

Луганск +9...+11;

Харьков +10...+12.



Прогноз погоды на 21 марта / Фото Укргидрометцентр