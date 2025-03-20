Небо над Україною буде вкрито хмарами, проте сонце буде пробиватись крізь них. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики обіцяють на завершення робочого тижня приємну та спокійну погоду. Водночас попереджають про невелику хмарність, проте без опадів.

Крім цього, вночі та вранці на сході країни місцями туман. Вітер переважно південно – західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі від +2 градусів тепла до -3 градусів морозу, вдень +11...+16 градусів, в Карпатах вночі -3...-8 градуси, вдень +6...+11 градусів тепла.

Якою буде погода в столиці та області

У Києві та регіоні також очікується невелика хмарність, проте без опадів

Вітер буде південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від +2 градусів тепла до -3 градусів морозу, вдень +11...+16 градусів тепла, а у Києві вночі 0...+2 градуси тепла, вдень +12...+14 градусів.

Якою буде температура у великих містах

Київ +12...+14;

Ужгород +11...+13;

Львів +12...+14;

Івано-Франківськ +12...+14;

Тернопіль +12...+14;

Чернівці +12...+14;

Хмельницький +12...+14;

Луцьк +12...+14;

Рівне +12...+14;

Житомир +12...+14;

Вінниця +12...+14;

Одеса +12...+14;

Миколаїв +12...+14;

Херсон +12...+14;

Сімферополь +12...+14;

Кропивницький +12...+14;

Черкаси +12...+14;

Чернігів +12...+14;

Суми +11...+13;

Полтава +12...+14;

Дніпро +12...+14;

Запоріжжя +11...+13;

Донецьк +10...+12;

Луганськ +9...+11;

Харків +10...+12.



Прогноз погоди на 21 березня / Фото Укргідрометцентр