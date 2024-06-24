Кое-где осадки будут сильными, с грозами. Температура продолжит постепенно снижаться, только на юго-востоке будет +30...+32 градуса.

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Погода в областях 24 июня

В понедельник, 24 июня, на большинстве территории Украины несмотря на пасмурную погоду дождей не ожидается. Осадки с грозами возможны в:

Житомирской, Киевской, Киеве, Полтавской области;

Черниговской, Сумской, Харьковской Харьковской;

Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской Днепропетровской;

Херсонской, Николаевской, Одесской областях.

Какой будет температура

Ночью прохладнее всего будет на западе. Так, в Волынской, Ровенской областях ожидается +13...+15 градусов. В целом в большинстве регионов ночью будет в пределах +16...+18 градусов. На востоке и в Николаевской области будет теплее, до +21.

Днем температура будет дость комфортной. Холоднее будет на западе. Так, в Волынской, Ровенской областях ожидается +20...+22 градусов. Жарче всего будет в Запорожской, Херсонской областях – +30...+32, а в Крыму – до +33 градусов.

В Киеве будет облачно, ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ночью – +14...+16, днем – +22...+24 градусов.



Прогноз погоды в Украине на 24 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра