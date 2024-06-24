Подекуди опади будуть сильними, з грозами. Температура продовжить поступово знижуватися, тільки на південному сході буде +30...+32 градуси.
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Погода в областях 24 червня
В понеділок, 24 червня, на більшості території України попри похмуру погоду дощів не очікується. Опади з грозами мождиві у:
- Житомирській, Київській, Києві, Полтавській;
- Чернігівській, Сумській, Харківській;
- Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській;
- Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.
Якою буде температура
Вночі найпрохлодніше буде на заході. Так, у Волинській, Рівненській областях очікується +13...+15 градусів. Загалом в більшості регіонів вночі буде в межах +16...+18 градусів. На сході та у Миколаївській області буде тепліше, до +21.
Вдень температура буде дость комфортною. Холодніше буде на заході. Так, у Волинській, Рівненській областях очікується +20...+22 градусів. Найспекотніше буде у Запорізькій, Херсонській областях – +30...+32, а у Криму – до +33 градусів.
В Києві буде хмарно, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі. Вночі – +14...+16, вдень – +22...+24 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 24 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру