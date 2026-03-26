Где пригреет до +18 градусов, а кому ждать шквалов: прогноз погоды на 27 марта

В пятницу, 27 марта, в Украине будет усиливаться влияние поля пониженного атмосферного давления. В большинстве областей будет преобладать погода без осадков, лишь местами возможен незначительный дождь.

Температура будет оставаться комфортной благодаря поступлению более теплого воздуха. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 27 марта?

По данным синоптиков, погода в пятницу, 27 марта, будет переменно облачной. Существенных осадков не прогнозируют, однако в восточных регионах, а в дневные часы и в Сумской области специалисты предусматривают незначительный дождь.

В южной и юго-восточной частях страны в ночное и утреннее время местами возможен туман. Ветер в основном будет восточного направления и будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Обратите внимание! На территории Карпат в течение дня возможны сильные порывы ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, в течение дня столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов тепла, то же время в Карпатах прогнозируют от 7 до 13 градусов тепла.

Отметим, также синоптики предупреждают, что в период с 26 по 27 марта, в связи с интенсивной оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.

Какие температуры будут в крупных городах?

Киев +15...+17;

Ужгород +15...+17;

Львов +14...+16;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +15...+17;

Черновцы +14...+16;

Хмельницкий +15...+17;

Луцк +14...+16;

Ровно +14...+16;

Житомир +15...+17;

Винница +15...+17;

Одесса +13...+15;

Николаев +15...+17;

Херсон +15...+17;

Симферополь +14...+16;

Кропивницкий +15...+17;

Черкассы +15...+17;

Чернигов +15...+17;

Сумы +13...+15;

Полтава +13...+15;

Днепр +15...+17;

Запорожье +14...+16;

Донецк +11...+13;

Луганск +12...+14;

Харьков +13...+15.



Прогноз погоды в Украине на 27 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Каких погодных изменений ждать?