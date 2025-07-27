Кое-где также ожидаются град и шквалы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какую погоду прогнозируют в Украине?

В течение дня в западных, Житомирской и Винницкой областях синоптики прогнозируют облачную погоду со значительными дождями и грозами. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днем – от +23 до +28 градусов.

В большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные, а в Киевской и Черкасской областях местами значительные дожди и грозы.

Кроме этого, днем в отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью до 15 – 20 метров в секунду. На остальной территории Украины день пройдет без осадков.

Ночью воздух прогреется до +17 – +22 градусов тепла, а на юге – до +25 градусов. Зато днем столбики термометров будут показывать от +29 до +34 градусов.

В южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами возможна сильная жара до +35 – +38 градусов, в северных областях – до +27 – +32 градусов. Ветер в течение суток будет восточным и юго-восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +29...+31;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львов +25...+27;
  • Ивано-Франковск +25...+27;
  • Тернополь +25...+27;
  • Черновцы +25...+27;
  • Хмельницкий +25...+27;
  • Луцк +25...+27;
  • Ровно +25...+27;
  • Житомир +25...+27;
  • Винница +25...+27;
  • Одесса +30...+32;
  • Николаев +34...+36;
  • Херсон +34...+36;
  • Симферополь +35...+37;
  • Кропивницкий +35...+37;
  • Черкассы +31...+33;
  • Чернигов +28...+30;
  • Сумы +28...+30;
  • Полтава +31...+33;
  • Днепр +34...+36;
  • Запорожье +34...+36;
  • Донецк +32...+34;
  • Луганск +30...+32;
  • Харьков +30...+32.

Прогноз погоды в Украине на 28 июля
Прогноз погоды в Украине на 28 июля / Скриншот карты Укргидрометцентра