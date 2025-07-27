Подекуди також очікуються град та шквали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Яку погоду прогнозують в Україні?
Впродовж дня у західних, Житомирській та Вінницькій областях синоптики прогнозують хмарну погоду зі значними дощами та грозами. Температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень – від +23 до +28 градусів.
У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні, а в Київській та Черкаській областях місцями значні дощі та грози.
Окрім цього, вдень в окремих районах можливі град та шквали зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду. На решті території України день мине без опадів.
Вночі повітря прогріється до +17 – +22 градусів тепла, а на півдні – до +25 градусів. Натомість вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +29 до +34 градусів.
У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями можлива сильна спека до +35 – +38 градусів, у північних областях – до +27 – +32 градусів. Вітер впродовж доби буде східним та південно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Якою буде погода в обласних центрах?
- Київ +29...+31;
- Ужгород +22...+24;
- Львів +25...+27;
- Івано-Франківськ +25...+27;
- Тернопіль +25...+27;
- Чернівці +25...+27;
- Хмельницький +25...+27;
- Луцьк +25...+27;
- Рівне +25...+27;
- Житомир +25...+27;
- Вінниця +25...+27;
- Одеса +30...+32;
- Миколаїв +34...+36;
- Херсон +34...+36;
- Сімферополь +35...+37;
- Кропивницький +35...+37;
- Черкаси +31...+33;
- Чернігів +28...+30;
- Суми +28...+30;
- Полтава +31...+33;
- Дніпро +34...+36;
- Запоріжжя +34...+36;
- Донецьк +32...+34;
- Луганськ +30...+32;
- Харків +30...+32.
Прогноз погоди в Україні на 28 липня / Скриншот карти Укргідрометцентру