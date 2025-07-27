Подекуди також очікуються град та шквали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Сильна спека надовго не затримається: коли буде похолодання в Україні

Яку погоду прогнозують в Україні?

Впродовж дня у західних, Житомирській та Вінницькій областях синоптики прогнозують хмарну погоду зі значними дощами та грозами. Температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень – від +23 до +28 градусів.

У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні, а в Київській та Черкаській областях місцями значні дощі та грози.

Окрім цього, вдень в окремих районах можливі град та шквали зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду. На решті території України день мине без опадів.

Вночі повітря прогріється до +17 – +22 градусів тепла, а на півдні – до +25 градусів. Натомість вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +29 до +34 градусів.

У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями можлива сильна спека до +35 – +38 градусів, у північних областях – до +27 – +32 градусів. Вітер впродовж доби буде східним та південно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +29...+31;

Ужгород +22...+24;

Львів +25...+27;

Івано-Франківськ +25...+27;

Тернопіль +25...+27;

Чернівці +25...+27;

Хмельницький +25...+27;

Луцьк +25...+27;

Рівне +25...+27;

Житомир +25...+27;

Вінниця +25...+27;

Одеса +30...+32;

Миколаїв +34...+36;

Херсон +34...+36;

Сімферополь +35...+37;

Кропивницький +35...+37;

Черкаси +31...+33;

Чернігів +28...+30;

Суми +28...+30;

Полтава +31...+33;

Дніпро +34...+36;

Запоріжжя +34...+36;

Донецьк +32...+34;

Луганськ +30...+32;

Харків +30...+32.



Прогноз погоди в Україні на 28 липня / Скриншот карти Укргідрометцентру