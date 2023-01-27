Теплее всего днем будет в Закарпатье и в Крыму. Прохладнее всего – на Донетчине и Луганщине. Ночью сильные морозы будут на Харьковщине.

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Погода в регионах

На Западе день пройдет с несущественными осадками. Однако ночью в Прикарпатье, Закарпатье и Буковине возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +5 градусов. Прохладнее всего будет на Львовщине.

На Севере так же ночь и день пройдут без существенных осадков. Ночью столбики термометра опустятся до -6...-3 градусов, а днем поднимутся до 0...+2 градуса.

В центральных областях день пройдет так же с не существенными осадками. В то же время, на юге днем ожидают умеренный мокрый снег с дождем. Однако столбики термометра будут держаться на уровне выше 0.

На Востоке день будет самым прохладным. Особенно в Донецкой и Луганской областях, где термометры будут показывать -7...-4 градуса. Ночью холоднее всего будет на Харьковщине - до -8.

В Киеве день пройдет без существенных осадков, а температура воздуха будет составлять максимум +2 градуса.

Погода в городах

Ужгород – +3...+5

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -1..+1

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – -1...+1

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – +1...+3

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – 0…+2

Черкассы – 0…+2

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0…+2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0…+2

Запорожье – +1…+3

Донецк – -6...-4

Луганск – -7…-5

Харьков – -1...+1

Киев – 0…+2

Прогноз погоды на 28 января / Карта Укргидрометцентра.