Теплее всего днем будет в Закарпатье и в Крыму. Прохладнее всего – на Донетчине и Луганщине. Ночью сильные морозы будут на Харьковщине.
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Погода в регионах
На Западе день пройдет с несущественными осадками. Однако ночью в Прикарпатье, Закарпатье и Буковине возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +5 градусов. Прохладнее всего будет на Львовщине.
На Севере так же ночь и день пройдут без существенных осадков. Ночью столбики термометра опустятся до -6...-3 градусов, а днем поднимутся до 0...+2 градуса.
В центральных областях день пройдет так же с не существенными осадками. В то же время, на юге днем ожидают умеренный мокрый снег с дождем. Однако столбики термометра будут держаться на уровне выше 0.
На Востоке день будет самым прохладным. Особенно в Донецкой и Луганской областях, где термометры будут показывать -7...-4 градуса. Ночью холоднее всего будет на Харьковщине - до -8.
В Киеве день пройдет без существенных осадков, а температура воздуха будет составлять максимум +2 градуса.
Погода в городах
Ужгород – +3...+5
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – -1..+1
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – -1...+1
Одесса – 0...+2
Николаев – 0...+2
Херсон – +1...+3
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – 0…+2
Черкассы – 0…+2
Чернигов – 0...+2
Суммы – 0…+2
Полтава – 0...+2
Днепр – 0…+2
Запорожье – +1…+3
Донецк – -6...-4
Луганск – -7…-5
Харьков – -1...+1
Киев – 0…+2
Прогноз погоды на 28 января / Карта Укргидрометцентра.