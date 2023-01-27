Когда в Украине будет снег

Осадки посетят часть областей уже в эти выходные. Впрочем, скоро распространятся почти на всю территорию Украины.

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Так, уже во вторник, 31 января, синоптики прогнозируют снег повсюду, кроме Востока и Крыма. Заметим, что в большинстве регионов ожидаются умеренные осадки.



Кроме того, ночью 2 – 4 градуса мороза. Днем – небольшие плюсы. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды на 31 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Ждать ли метели

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Канала отметила, что погода в Украине уже приобретает зимний характер. Ночью нас ожидает стабильный минус.

Уже есть надежда, что немного будет снежок. Опять же пока небольшой. Несколько больше может быть, конечно же, в карпатском регионе, в зависимости от высоты, но какого-то также устойчивого снежного покрова, сильных снежных заносов до конца января мы не ожидаем,

– отметила Птуха.

Обратите внимание! Интервью с Наталией Птухой о весне среди зимы, температурных рекордах, прогнозах на февраль и многом другом уже в скором времени читайте на сайте 24 Канала.