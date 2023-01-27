Когда в Украине будет снег
Осадки посетят часть областей уже в эти выходные. Впрочем, скоро распространятся почти на всю территорию Украины.
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Так, уже во вторник, 31 января, синоптики прогнозируют снег повсюду, кроме Востока и Крыма. Заметим, что в большинстве регионов ожидаются умеренные осадки.
Кроме того, ночью 2 – 4 градуса мороза. Днем – небольшие плюсы. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Прогноз погоды на 31 января / Скриншот из Укргидрометцентра
Ждать ли метели
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Канала отметила, что погода в Украине уже приобретает зимний характер. Ночью нас ожидает стабильный минус.
Уже есть надежда, что немного будет снежок. Опять же пока небольшой. Несколько больше может быть, конечно же, в карпатском регионе, в зависимости от высоты, но какого-то также устойчивого снежного покрова, сильных снежных заносов до конца января мы не ожидаем,
– отметила Птуха.