Коли в Україні буде сніг

Опади завітають до частини областей вже на цих вихідних. Втім, незабаром поширяться майже на всю територію України.

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Так, уже у вівторок, 31 січня, синоптики прогнозують сніг усюди, окрім, Сходу та Криму. Зауважимо, що у більшості регіонів очікуються помірні опади.



Окрім того, вночі 2 – 4 градусів морозу. Натомість вдень – невеликі плюси. Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів на секунду.

Прогноз погоди на 31 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Чи чекати заметілі

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу зазначила, що погода в Україні вже набуває зимовий характер. Тож вночі нас очікує стабільний мінус.

Вже є надія, що трошечки буде сніжок. Знову ж таки, поки що невеликий. Дещо більший може бути, звичайно ж, у Карпатському регіоні, залежно від висоти, але якогось також сталого снігового покриву, сильних снігових заметів до кінця січня ми не очікуємо,

– зазначила Птуха.

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