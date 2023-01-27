Найтепліше вдень буде на Закарпатті та в Криму. Найпрохолодніше – на Донеччині та Луганщині. Уночі ж найсильніші морози будуть на Харківщині.
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Погода в регіонах
На Заході день мине з неістотними опадами. Однак уночі на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині можливий невеликий мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься в межах від -1 до +5 градусів. Найпрохолодніше буде на Львівщині.
На Півночі так само ніч та день минуть без суттєвих опадів. Уночі стовпчики термометра опустяться до -6...-3 градусів, а вдень піднімуться до 0...+2 градусів.
У центральних областях день мине так само з не суттєвими опадами. Водночас на Півдні вдень очікують помірний мокрий сніг з дощем. Однак стовпчики термометра будуть триматися на рівні вище 0.
На Сході день буде найпрохолоднішим. Особливо на Донеччині та Луганщині, де термометри показуватимуть -7...-4 градуси. Уночі найхолодніше буде на Харківщині – до -8.
У Києві день мине без суттєвих опадів, а температура повітря становитиме максимум +2 градуси.
Погода в містах
Ужгород – +3...+5
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – -1..+1
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – 0...+2
Вінниця – -1...+1
Одеса – 0...+2
Миколаїв – 0...+2
Херсон – +1...+3
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0...+2
Суми – 0…+2
Полтава – 0...+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – -6...-4
Луганськ – -7…-5
Харків – -1...+1
Київ – 0…+2
Прогноз погоди на 28 січня / Карта Укргідрометцентру