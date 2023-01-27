Найтепліше вдень буде на Закарпатті та в Криму. Найпрохолодніше – на Донеччині та Луганщині. Уночі ж найсильніші морози будуть на Харківщині.

Цікаво Майже по всій Україні йтиме сніг: чи чекати заметілі

Погода в регіонах

На Заході день мине з неістотними опадами. Однак уночі на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині можливий невеликий мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься в межах від -1 до +5 градусів. Найпрохолодніше буде на Львівщині.

На Півночі так само ніч та день минуть без суттєвих опадів. Уночі стовпчики термометра опустяться до -6...-3 градусів, а вдень піднімуться до 0...+2 градусів.

У центральних областях день мине так само з не суттєвими опадами. Водночас на Півдні вдень очікують помірний мокрий сніг з дощем. Однак стовпчики термометра будуть триматися на рівні вище 0.

На Сході день буде найпрохолоднішим. Особливо на Донеччині та Луганщині, де термометри показуватимуть -7...-4 градуси. Уночі найхолодніше буде на Харківщині – до -8.

У Києві день мине без суттєвих опадів, а температура повітря становитиме максимум +2 градуси.

Погода в містах

Ужгород – +3...+5

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – -1..+1

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – -1...+1

Одеса – 0...+2

Миколаїв – 0...+2

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0...+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – -6...-4

Луганськ – -7…-5

Харків – -1...+1

Київ – 0…+2

Прогноз погоди на 28 січня / Карта Укргідрометцентру