Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет по Украине 29 января
Метеорологи предупреждают, что 29 января большинство территории Украины будет продолжать находиться в поле повышенного атмосферного давления.
Однако на западные будет влиять малоактивный атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы. Он принесет за собой небольшой дождь. Ночью и утром в восточных областях местами туман.
Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду, в Карпатах местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет достигать +2...+7, в восточных областях от +3 до -2. Днем отметки термометра будут показывать +5...+10, на юге и западе страны ожидается же до +9...+14.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +7...+9
- Ужгород +11...+13
- Львов +11...+13
- Ивано-Франковск +11...+13
- Тернополь +9...+11
- Черновцы +8...+10
- Хмельницкий +9...+11
- Луцк +10...+12
- Ровно +10...+12
- Житомир +8...+10
- Винница +7...+9
- Одесса +11...+13
- Николаев +11...+13
- Херсон +11...+13
- Симферополь +11...+13
- Кропивницкий +8...+10
- Черкассы +8...+10
- Чернигов +7...+9
- Сумы +6...+8
- Полтава +7...+9
- Днепр +9...+11
- Запорожье +10...+12
- Донецк +9...+11
- Луганск +7...+9
- Харьков +7...+9
Прогноз погоды на 29 января 2025 года / фото Укргидрометцентра