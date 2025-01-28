Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет по Украине 29 января

Метеорологи предупреждают, что 29 января большинство территории Украины будет продолжать находиться в поле повышенного атмосферного давления.

Однако на западные будет влиять малоактивный атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы. Он принесет за собой небольшой дождь. Ночью и утром в восточных областях местами туман.



Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду, в Карпатах местами порывы 15 – 20 метров в секунду.



Температура ночью будет достигать +2...+7, в восточных областях от +3 до -2. Днем отметки термометра будут показывать +5...+10, на юге и западе страны ожидается же до +9...+14.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +7...+9

Ужгород +11...+13

Львов +11...+13

Ивано-Франковск +11...+13

Тернополь +9...+11

Черновцы +8...+10

Хмельницкий +9...+11

Луцк +10...+12

Ровно +10...+12

Житомир +8...+10

Винница +7...+9

Одесса +11...+13

Николаев +11...+13

Херсон +11...+13

Симферополь +11...+13

Кропивницкий +8...+10

Черкассы +8...+10

Чернигов +7...+9

Сумы +6...+8

Полтава +7...+9

Днепр +9...+11

Запорожье +10...+12

Донецк +9...+11

Луганск +7...+9

Харьков +7...+9