Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет по Украине 29 января

Метеорологи предупреждают, что 29 января большинство территории Украины будет продолжать находиться в поле повышенного атмосферного давления.

Однако на западные будет влиять малоактивный атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы. Он принесет за собой небольшой дождь. Ночью и утром в восточных областях местами туман.

Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду, в Карпатах местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать +2...+7, в восточных областях от +3 до -2. Днем отметки термометра будут показывать +5...+10, на юге и западе страны ожидается же до +9...+14.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +7...+9
  • Ужгород +11...+13
  • Львов +11...+13
  • Ивано-Франковск +11...+13
  • Тернополь +9...+11
  • Черновцы +8...+10
  • Хмельницкий +9...+11
  • Луцк +10...+12
  • Ровно +10...+12
  • Житомир +8...+10
  • Винница +7...+9
  • Одесса +11...+13
  • Николаев +11...+13
  • Херсон +11...+13
  • Симферополь +11...+13
  • Кропивницкий +8...+10
  • Черкассы +8...+10
  • Чернигов +7...+9
  • Сумы +6...+8
  • Полтава +7...+9
  • Днепр +9...+11
  • Запорожье +10...+12
  • Донецк +9...+11
  • Луганск +7...+9
  • Харьков +7...+9

Прогноз погоды на 29 января 2025 года / фото Укргидрометцентра