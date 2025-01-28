Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде по Україні 29 січня
Метеорологи попереджають, що 29 січня більшість території України продовжуватиме перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску.
Однак на західні впливатиме малоактивний атмосферний фронт, який переміститься з Західної Європи. Він принесе за собою невеликий дощ. Вночі та вранці у східних областях подекуди туман.
Вітер переважно південний, 5 – 10 метрів за секунду, в Карпатах місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі сягатиме +2...+7, у східних областях від +3 до -2. Вдень позначки термометра показуватимуть +5...+10, на півдні та заході країни очікується ж до +9...+14.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +7...+9
- Ужгород +11...+13
- Львів +11...+13
- Івано-Франківськ +11...+13
- Тернопіль +9...+11
- Чернівці +8...+10
- Хмельницький +9...+11
- Луцьк +10...+12
- Рівне +10...+12
- Житомир +8...+10
- Вінниця +7...+9
- Одеса +11...+13
- Миколаїв +11...+13
- Херсон +11...+13
- Сімферополь +11...+13
- Кропивницький +8...+10
- Черкаси +8...+10
- Чернігів +7...+9
- Суми +6...+8
- Полтава +7...+9
- Дніпро +9...+11
- Запоріжжя +10...+12
- Донецьк +9...+11
- Луганськ +7...+9
- Харків +7...+9
Прогноз погоди на 29 січня 2025 року / фото Укргідрометцентру