Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде по Україні 29 січня

Метеорологи попереджають, що 29 січня більшість території України продовжуватиме перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску.

Однак на західні впливатиме малоактивний атмосферний фронт, який переміститься з Західної Європи. Він принесе за собою невеликий дощ. Вночі та вранці у східних областях подекуди туман.



Вітер переважно південний, 5 – 10 метрів за секунду, в Карпатах місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.



Температура вночі сягатиме +2...+7, у східних областях від +3 до -2. Вдень позначки термометра показуватимуть +5...+10, на півдні та заході країни очікується ж до +9...+14.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +7...+9

Ужгород +11...+13

Львів +11...+13

Івано-Франківськ +11...+13

Тернопіль +9...+11

Чернівці +8...+10

Хмельницький +9...+11

Луцьк +10...+12

Рівне +10...+12

Житомир +8...+10

Вінниця +7...+9

Одеса +11...+13

Миколаїв +11...+13

Херсон +11...+13

Сімферополь +11...+13

Кропивницький +8...+10

Черкаси +8...+10

Чернігів +7...+9

Суми +6...+8

Полтава +7...+9

Дніпро +9...+11

Запоріжжя +10...+12

Донецьк +9...+11

Луганськ +7...+9

Харків +7...+9