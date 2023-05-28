Температура воздуха по всей стране будет днем колебаться от +20 до +25 градусов. В северных, центральных и большинстве западных областей пройдет без осадков.

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Прогноз погоды в регионах.

На Западе Украины днем температура воздуха будет колебаться от +21 до +25 градусов. Самый теплый день будет в Закарпатье, но там также возможны небольшие дожди. Кроме того, в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях сохраняется высокая пожарная опасность.

В северных и центральных областях день без осадков с температурой воздуха от +21 до +24 градусов. Пожарная опасность сохраняется в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Винницкой областях. В то же время в Черкасской и Полтавской областях – оранжевый (т.е. ІІ) уровень опасности из-за угрозы подтоплений.

На Юге будет тепло – температура воздуха будет колебаться в пределах +21...+25 градусов, но ночью и днем возможны дожди по всему региону. В Херсонской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за угрозы подтоплений.

На Востоке температура воздуха будет колебаться в пределах +20…+25 градусов. В Харьковской области день без осадков, но в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ожидают кратковременные дожди с грозами. В Днепропетровской и Запорожской областях II уровень опасности из-за угрозы подтоплений.

В Киеве день пройдет без осадков. В столице температура воздуха будет колебаться в пределах от +21 до +23 градусов.

Погода в городах

Киев – +21...+23

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +22..+24

Николаев – +23...+25

Херсон – +23...+25

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +21...+23

Полтава – +21...+23

Днепр – +22...+24

Запорожье – +23...+25

Донецк – +20...+22

Луганск – +20...+22

Харьков – +21...+23



Прогноз погоды на 29 мая / Карта Укргидрометцентра