Температура повітря по всій країні вдень коливатиметься від +20 до +25 градусів. У північних, центральних та більшості західних областей день мине без опадів.
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Прогноз погоди в регіонах
На Заході України вдень температура повітря коливатиметься у межах від +21 до +25 градусів. Найтеплішим день буде на Закарпатті, але там також можливі невеликі дощі. Крім того, у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях зберігатиметься висока пожежна небезпека.
У північних та центральних областях день мине без опадів з температурою повітря від +21 до +24 градусів. Пожежна небезпека зберігатиметься у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Вінницькій областях. Водночас у Черкаській та Полтавській областях – помаранчевий (тобто ІІ) рівень небезпеки через загрозу підтоплень.
На Півдні буде тепло – температура повітря коливатиметься у межах +21...+25 градусів, але і вночі, і вдень можливі дощі по всьому регіону. У Херсонській області оголошено помаранчевий рівень небезпеки через загрозу підтоплень.
На Сході температура повітря коливатиметься у межах +20...+25 градусів. У Харківській області день мине без опадів, але в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях очікують короткочасні дощі з грозами. У Дніпропетровській та Запорізькій областях ІІ рівень небезпеки через загрозу підтоплень.
У Києві день мине без опадів. У столиці температура повітря коливатиметься у межах від +21 до +23 градуси.
Погода в містах
Київ – +21...+23
Ужгород – +23...+25
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +21...+23
Рівне – +21...+23
Житомир – +21...+23
Вінниця – +22...+24
Одеса – +22..+24
Миколаїв – +23...+25
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +22...+24
Чернігів – +21...+23
Суми – +21...+23
Полтава – +21...+23
Дніпро – +22...+24
Запоріжжя – +23...+25
Донецьк – +20...+22
Луганськ – +20...+22
Харків – +21...+23
Прогноз погоди на 29 травня / Карта Укргідрометцентру