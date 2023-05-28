Температура повітря по всій країні вдень коливатиметься від +20 до +25 градусів. У північних, центральних та більшості західних областей день мине без опадів.

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Прогноз погоди в регіонах

На Заході України вдень температура повітря коливатиметься у межах від +21 до +25 градусів. Найтеплішим день буде на Закарпатті, але там також можливі невеликі дощі. Крім того, у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях зберігатиметься висока пожежна небезпека.

У північних та центральних областях день мине без опадів з температурою повітря від +21 до +24 градусів. Пожежна небезпека зберігатиметься у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Вінницькій областях. Водночас у Черкаській та Полтавській областях – помаранчевий (тобто ІІ) рівень небезпеки через загрозу підтоплень.

На Півдні буде тепло – температура повітря коливатиметься у межах +21...+25 градусів, але і вночі, і вдень можливі дощі по всьому регіону. У Херсонській області оголошено помаранчевий рівень небезпеки через загрозу підтоплень.

На Сході температура повітря коливатиметься у межах +20...+25 градусів. У Харківській області день мине без опадів, але в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях очікують короткочасні дощі з грозами. У Дніпропетровській та Запорізькій областях ІІ рівень небезпеки через загрозу підтоплень.

У Києві день мине без опадів. У столиці температура повітря коливатиметься у межах від +21 до +23 градуси.

Погода в містах

Київ – +21...+23

Ужгород – +23...+25

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +21...+23

Вінниця – +22...+24

Одеса – +22..+24

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +22...+24

Чернігів – +21...+23

Суми – +21...+23

Полтава – +21...+23

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +20...+22

Харків – +21...+23



Прогноз погоди на 29 травня / Карта Укргідрометцентру