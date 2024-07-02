Местами дожди, грозы, град и шквальный ветер: прогноз погоды на 3 июля
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 3 июля, в некоторых регионах Украины ожидаются сильные дожди. Кроме этого, синоптики прогнозируют местами грозы и шквалы.
Небо над Украиной будет покрыто облаками, а в некоторых областях ожидаются дожди, грозы и даже град. Также в некоторых регионах шквальный ветер.
Смотрите также Разница почти 20 градусов: в каких областях будет сильная жара, а где – снова прохлада
Какой будет Предупреждение о метеорологических явлениях и пожарной опасности будет погода в Украине
В западных, Житомирской и Винницкой областях будет облачно, но с прояснениями. В Житомирской, Хмельницкой и Винницкой, ночью также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях значительные дожди. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +17...+22 градусов.
На Киевщине и Черниговщине переменная облачность. Кроме этого, синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди и грозу. Ночью температура будет +16...+21 градус, а днем +24...+29 градусов.
На остальных территориях сохранится сухая и жаркая погода. Температура ночью ожидается +19...+24 градуса, а днем +30...+34 градуса. Синоптики предупреждают, что местами возможна сильная жара +35...+37 градусов. Ветер юго-восточный, на западе и севере страны преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Какой будет погода на Киевщине
В области ожидается переменная облачность, без осадков. В то же время местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +16...+21 градус, днем +24...+29 градусов. В Киеве столбики термометров ночью около +20 градусов, днем +27...+29 градусов.
Синоптики предупреждают, что 3 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду. Кроме этого, в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой, ночью также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях пройдут значительные дожди (I уровень опасности, желтый ?); в Черновицкой области в течение суток сильные дожди (оранжевый уровень опасности).
Также в течение 3-5 июля в Украине (кроме западных, Житомирской и Винницкой областей) чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +19...+21,
- Ужгород +18...+20,
- Львов +18...+20,
- Ивано-Франковск +18...+20,
- Тернополь +18...+20,
- Черновцы +19...+21,
- Хмельницкий +18...+20,
- Луцк +19...+21,
- Ровно +19...+21,
- Житомир +19...+21,
- Винница +21...+33,
- Одесса +30...+32,
- Николаев +32...+34,
- Херсон +33...+35,
- Симферополь +32...+34,
- Кропивницкий +31...+33,
- Черкассы +30...+32,
- Чернигов +26...+28,
- Сумы +32...+34,
- Полтава +33...+35,
- Днепр +34...+36,
- Запорожье +34...+36,
- Донецк +34...+36,
- Луганск +34...+36,
- Харьков +34...+36.