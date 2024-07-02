Местами дожди, грозы, град и шквальный ветер: прогноз погоды на 3 июля

В среду, 3 июля, в некоторых регионах Украины ожидаются сильные дожди. Кроме этого, синоптики прогнозируют местами грозы и шквалы.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, а в некоторых областях ожидаются дожди, грозы и даже град. Также в некоторых регионах шквальный ветер.

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Какой будет Предупреждение о метеорологических явлениях и пожарной опасности будет погода в Украине

В западных, Житомирской и Винницкой областях будет облачно, но с прояснениями. В Житомирской, Хмельницкой и Винницкой, ночью также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях значительные дожди. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +17...+22 градусов.

На Киевщине и Черниговщине переменная облачность. Кроме этого, синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди и грозу. Ночью температура будет +16...+21 градус, а днем +24...+29 градусов.

На остальных территориях сохранится сухая и жаркая погода. Температура ночью ожидается +19...+24 градуса, а днем +30...+34 градуса. Синоптики предупреждают, что местами возможна сильная жара +35...+37 градусов. Ветер юго-восточный, на западе и севере страны преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Какой будет погода на Киевщине

В области ожидается переменная облачность, без осадков. В то же время местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +16...+21 градус, днем +24...+29 градусов. В Киеве столбики термометров ночью около +20 градусов, днем +27...+29 градусов.

Синоптики предупреждают, что 3 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду. Кроме этого, в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой, ночью также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях пройдут значительные дожди (I уровень опасности, желтый ?); в Черновицкой области в течение суток сильные дожди (оранжевый уровень опасности).

Также в течение 3-5 июля в Украине (кроме западных, Житомирской и Винницкой областей) чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +19...+21,

Ужгород +18...+20,

Львов +18...+20,

Ивано-Франковск +18...+20,

Тернополь +18...+20,

Черновцы +19...+21,

Хмельницкий +18...+20,

Луцк +19...+21,

Ровно +19...+21,

Житомир +19...+21,

Винница +21...+33,

Одесса +30...+32,

Николаев +32...+34,

Херсон +33...+35,

Симферополь +32...+34,

Кропивницкий +31...+33,

Черкассы +30...+32,

Чернигов +26...+28,

Сумы +32...+34,

Полтава +33...+35,

Днепр +34...+36,

Запорожье +34...+36,

Донецк +34...+36,

Луганск +34...+36,

Харьков +34...+36.



Прогноз погоды на 3 июля / Фото Укргидрометцентра