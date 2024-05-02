Ветер преимущественно будет северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

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Какой будет погода в Украине 3 мая

Температура ночью составит 6 – 11 градусов, на побережье морей будет до 14 градусов.

Днем по Украине в среднем будет 18 – 23 градуса тепла, на Закарпатье и в южных областях – до 26 градусов.

Зато на Черниговщине, Сумщине и в Карпатах – 15 – 20 градусов.

Обратите внимание! Синоптики предупредили, что 3 мая в Украине, кроме северных, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Всего в областных центрах столбики термометров будут показывать днем такую температуру:

Киев +20...+22

Ужгород +24...+26

Львов +22...+24

Ивано-Франковск +22...+24

Тернополь +22...+24

Черновцы +21...+23

Хмельницкий +22...+24

Луцк +22...+24

Ровно +22...+24

Житомир +20...+22

Винница +22...+24

Одесса +22...+24

Николаев +23...+25

Херсон +24...+26

Симферополь +21...+23

Кропивницкий +22...+24

Черкассы +21...+23

Чернигов +17...+19

Сумы +16...+18

Полтава +19...+21

Днепр +21...+23

Запорожье +23...+25

Донецк +19...+21

Луганск +17...+19

Харьков +19...+21



Погода в Украине 3 мая / Укргидрометцентр

Прогноз погоды в столице

Осадков в Киеве тоже не ожидается. Температура ночью составит 8 – 10 градусов, днем 20 – 22 градуса. Тем временем по области будет 6 – 11 градусов ночью и 18 – 23 градуса днем.