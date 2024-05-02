Ветер преимущественно будет северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

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Какой будет погода в Украине 3 мая

Температура ночью составит 6 – 11 градусов, на побережье морей будет до 14 градусов.

Днем по Украине в среднем будет 18 – 23 градуса тепла, на Закарпатье и в южных областях – до 26 градусов.

Зато на Черниговщине, Сумщине и в Карпатах – 15 – 20 градусов.

Всего в областных центрах столбики термометров будут показывать днем такую температуру:

  • Киев +20...+22
  • Ужгород +24...+26
  • Львов +22...+24
  • Ивано-Франковск +22...+24
  • Тернополь +22...+24
  • Черновцы +21...+23
  • Хмельницкий +22...+24
  • Луцк +22...+24
  • Ровно +22...+24
  • Житомир +20...+22
  • Винница +22...+24
  • Одесса +22...+24
  • Николаев +23...+25
  • Херсон +24...+26
  • Симферополь +21...+23
  • Кропивницкий +22...+24
  • Черкассы +21...+23
  • Чернигов +17...+19
  • Сумы +16...+18
  • Полтава +19...+21
  • Днепр +21...+23
  • Запорожье +23...+25
  • Донецк +19...+21
  • Луганск +17...+19
  • Харьков +19...+21


Погода в Украине 3 мая / Укргидрометцентр

Прогноз погоды в столице

Осадков в Киеве тоже не ожидается. Температура ночью составит 8 – 10 градусов, днем 20 – 22 градуса. Тем временем по области будет 6 – 11 градусов ночью и 18 – 23 градуса днем.