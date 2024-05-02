Вітер переважно буде північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
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Якою буде погода в Україні 3 травня
Температура вночі становитиме 6 – 11 градусів, на узбережжі морів буде до 14 градусів.
Вдень по Україні в середньому буде 18 – 23 градуси тепла, на Закарпатті та в південних областях – до 26 градусів.
Натомість на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах – 15 – 20 градусів.
Загалом в обласних центрах стовпчики термометрів показуватимуть вдень таку температуру:
- Київ +20...+22
- Ужгород +24...+26
- Львів +22...+24
- Івано-Франківськ +22...+24
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +21...+23
- Хмельницький +22...+24
- Луцьк +22...+24
- Рівне +22...+24
- Житомир +20...+22
- Вінниця +22...+24
- Одеса +22...+24
- Миколаїв +23...+25
- Херсон +24...+26
- Сімферополь +21...+23
- Кропивницький +22...+24
- Черкаси +21...+23
- Чернігів +17...+19
- Суми +16...+18
- Полтава +19...+21
- Дніпро +21...+23
- Запоріжжя +23...+25
- Донецьк +19...+21
- Луганськ +17...+19
- Харків +19...+21
Погода в Україні 3 травня / Укргідрометцентр
Прогноз погоди у столиці
Опадів у Києві теж не очікується. Температура вночі становитиме 8 – 10 градусів, вдень 20 – 22 градуси. Тим часом по області буде 6 – 11 градусів вночі й 18 – 23 градуси вдень.