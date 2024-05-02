Вітер переважно буде північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні 3 травня

Температура вночі становитиме 6 – 11 градусів, на узбережжі морів буде до 14 градусів.

Вдень по Україні в середньому буде 18 – 23 градуси тепла, на Закарпатті та в південних областях – до 26 градусів.

Натомість на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах – 15 – 20 градусів.

Загалом в обласних центрах стовпчики термометрів показуватимуть вдень таку температуру:

  • Київ +20...+22
  • Ужгород +24...+26
  • Львів +22...+24
  • Івано-Франківськ +22...+24
  • Тернопіль +22...+24
  • Чернівці +21...+23
  • Хмельницький +22...+24
  • Луцьк +22...+24
  • Рівне +22...+24
  • Житомир +20...+22
  • Вінниця +22...+24
  • Одеса +22...+24
  • Миколаїв +23...+25
  • Херсон +24...+26
  • Сімферополь +21...+23
  • Кропивницький +22...+24
  • Черкаси +21...+23
  • Чернігів +17...+19
  • Суми +16...+18
  • Полтава +19...+21
  • Дніпро +21...+23
  • Запоріжжя +23...+25
  • Донецьк +19...+21
  • Луганськ +17...+19
  • Харків +19...+21


Погода в Україні 3 травня / Укргідрометцентр

Прогноз погоди у столиці

Опадів у Києві теж не очікується. Температура вночі становитиме 8 – 10 градусів, вдень 20 – 22 градуси. Тим часом по області буде 6 – 11 градусів вночі й 18 – 23 градуси вдень.