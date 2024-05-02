Вітер переважно буде північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні 3 травня

Температура вночі становитиме 6 – 11 градусів, на узбережжі морів буде до 14 градусів.

Вдень по Україні в середньому буде 18 – 23 градуси тепла, на Закарпатті та в південних областях – до 26 градусів.

Натомість на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах – 15 – 20 градусів.

Зверніть увагу! Синоптики попередили, що 3 травня в Україні, крім північних, Чернівецької, Вінницької, Черкаської та Одеської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Загалом в обласних центрах стовпчики термометрів показуватимуть вдень таку температуру:

Київ +20...+22

Ужгород +24...+26

Львів +22...+24

Івано-Франківськ +22...+24

Тернопіль +22...+24

Чернівці +21...+23

Хмельницький +22...+24

Луцьк +22...+24

Рівне +22...+24

Житомир +20...+22

Вінниця +22...+24

Одеса +22...+24

Миколаїв +23...+25

Херсон +24...+26

Сімферополь +21...+23

Кропивницький +22...+24

Черкаси +21...+23

Чернігів +17...+19

Суми +16...+18

Полтава +19...+21

Дніпро +21...+23

Запоріжжя +23...+25

Донецьк +19...+21

Луганськ +17...+19

Харків +19...+21



Погода в Україні 3 травня / Укргідрометцентр

Прогноз погоди у столиці

Опадів у Києві теж не очікується. Температура вночі становитиме 8 – 10 градусів, вдень 20 – 22 градуси. Тим часом по області буде 6 – 11 градусів вночі й 18 – 23 градуси вдень.