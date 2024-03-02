В воскресенье в Украине ожидается переменная облачность. Ветер будет иметь восточное и юго-восточное направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. На Востоке днем возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Читайте также Снегопад весной: будет в Украине, или уже нет

Какой будет погода 3 марта

Днем возможны небольшие дожди на Западе. В остальных областях не ожидается существенных осадков.

На Западе ночью в среднем будет +4...+2, а днем потеплеет до +8...+10. На Севере ночная температура составит +1...-1, а дневная +4...+6. На Востоке ночью похолодает до 0...2, а днем столбики термометров покажут +5...+7. В Центре ночью ожидается 0...+2, а днем воздух прогреется до +6...+8. На Юге ночью столбики термометров будут показывать +4...+2, а днем +8...+10.

Погода на Киевщине

В Киевской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ночная температура на Киевщине составит -3...+2. Днем в Киевской области потеплеет до +5...+10.

В самом Киеве ночью похолодает до 0 градусов. Днем в столице столбики термометров покажут +5...+10.

Дневная температура в областных центрах

Киев – +4...+6

Ужгород – +10...+12

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +5...+7

Винница – +7...+9

Одесса – +7...+9

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +4...+6

Сумы – +4...+6

Полтава – +4...+6

Днепр – +5...+7

Запорожье – +7...+9

Донецк – +5...+7

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Погода по Украине 3 марта / Карта Укргидрометцентра