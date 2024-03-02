В воскресенье в Украине ожидается переменная облачность. Ветер будет иметь восточное и юго-восточное направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. На Востоке днем возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
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Какой будет погода 3 марта
Днем возможны небольшие дожди на Западе. В остальных областях не ожидается существенных осадков.
На Западе ночью в среднем будет +4...+2, а днем потеплеет до +8...+10. На Севере ночная температура составит +1...-1, а дневная +4...+6. На Востоке ночью похолодает до 0...2, а днем столбики термометров покажут +5...+7. В Центре ночью ожидается 0...+2, а днем воздух прогреется до +6...+8. На Юге ночью столбики термометров будут показывать +4...+2, а днем +8...+10.
Погода на Киевщине
В Киевской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ночная температура на Киевщине составит -3...+2. Днем в Киевской области потеплеет до +5...+10.
В самом Киеве ночью похолодает до 0 градусов. Днем в столице столбики термометров покажут +5...+10.
Дневная температура в областных центрах
- Киев – +4...+6
- Ужгород – +10...+12
- Львов – +9...+11
- Ивано-Франковск – +8...+10
- Тернополь – +8...+10
- Черновцы – +8...+10
- Хмельницкий – +7...+9
- Луцк – +7...+9
- Ровно – +7...+9
- Житомир – +5...+7
- Винница – +7...+9
- Одесса – +7...+9
- Николаев – +8...+10
- Херсон – +8...+10
- Симферополь – +8...+10
- Кропивницкий – +7...+9
- Черкассы – +6...+8
- Чернигов – +4...+6
- Сумы – +4...+6
- Полтава – +4...+6
- Днепр – +5...+7
- Запорожье – +7...+9
- Донецк – +5...+7
- Луганск – +4...+6
- Харьков – +4...+6
Погода по Украине 3 марта / Карта Укргидрометцентра