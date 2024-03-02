У неділю в Україні очікується мінлива хмарність. Вітер матиме східний та південно-східний напрямки зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. На Сході вдень можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
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Якою буде погода 3 березня
Вдень можливі невеликі дощі на Заході. В інших областях не очікується істотних опадів.
На Заході вночі у середньому буде +4…+2, а вдень потеплішає до +8…+10. На Півночі нічна температура становитиме +1…-1, а денна +4…+6. На Сході вночі похолодає до 0…2, а вдень стовпчики термометрів покажуть +5…+7. У Центрі вночі очікується 0…+2, а вдень повітря прогріється до +6…+8. На Півдні вночі стовпчики термометрів показуватимуть +4…+2, а вдень +8...+10.
Погода на Київщині
У Київській області буде мінлива хмарність. Опадів не очікується.
Нічна температура на Київщині становитиме -3…+2. Вдень у Київській області потеплішає до +5…+10.
У самому Києві вночі похолодає до 0 градусів. Вдень у столиці стовпчики термометрів покажуть +5…+10.
Денна температура в обласних центрах
- Київ – +4...+6
- Ужгород – +10...+12
- Львів – +9...+11
- Івано-Франківськ – +8...+10
- Тернопіль – +8...+10
- Чернівці – +8...+10
- Хмельницький – +7...+9
- Луцьк – +7...+9
- Рівне – +7...+9
- Житомир – +5...+7
- Вінниця – +7...+9
- Одеса – +7...+9
- Миколаїв – +8...+10
- Херсон – +8...+10
- Сімферополь – +8...+10
- Кропивницький – +7...+9
- Черкаси – +6...+8
- Чернігів – +4...+6
- Суми – +4...+6
- Полтава – +4...+6
- Дніпро – +5...+7
- Запоріжжя – +7...+9
- Донецьк – +5...+7
- Луганськ – +4...+6
- Харків – +4...+6
Погода по Україні 3 березня / Карта Укргідрометцентру