У неділю в Україні очікується мінлива хмарність. Вітер матиме східний та південно-східний напрямки зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. На Сході вдень можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Читайте також Снігопад навесні: буде в Україні, чи вже ні

Якою буде погода 3 березня

Вдень можливі невеликі дощі на Заході. В інших областях не очікується істотних опадів.

На Заході вночі у середньому буде +4…+2, а вдень потеплішає до +8…+10. На Півночі нічна температура становитиме +1…-1, а денна +4…+6. На Сході вночі похолодає до 0…2, а вдень стовпчики термометрів покажуть +5…+7. У Центрі вночі очікується 0…+2, а вдень повітря прогріється до +6…+8. На Півдні вночі стовпчики термометрів показуватимуть +4…+2, а вдень +8...+10.

Погода на Київщині

У Київській області буде мінлива хмарність. Опадів не очікується.

Нічна температура на Київщині становитиме -3…+2. Вдень у Київській області потеплішає до +5…+10.

У самому Києві вночі похолодає до 0 градусів. Вдень у столиці стовпчики термометрів покажуть +5…+10.

Денна температура в обласних центрах

Київ – +4...+6

Ужгород – +10...+12

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +7...+9

Рівне – +7...+9

Житомир – +5...+7

Вінниця – +7...+9

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +4...+6

Суми – +4...+6

Полтава – +4...+6

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +4...+6

Харків – +4...+6

Погода по Україні 3 березня / Карта Укргідрометцентру