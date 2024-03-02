У неділю в Україні очікується мінлива хмарність. Вітер матиме східний та південно-східний напрямки зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. На Сході вдень можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

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Якою буде погода 3 березня

Вдень можливі невеликі дощі на Заході. В інших областях не очікується істотних опадів.

На Заході вночі у середньому буде +4…+2, а вдень потеплішає до +8…+10. На Півночі нічна температура становитиме +1…-1, а денна +4…+6. На Сході вночі похолодає до 0…2, а вдень стовпчики термометрів покажуть +5…+7. У Центрі вночі очікується 0…+2, а вдень повітря прогріється до +6…+8. На Півдні вночі стовпчики термометрів показуватимуть +4…+2, а вдень +8...+10.

Погода на Київщині

У Київській області буде мінлива хмарність. Опадів не очікується.

Нічна температура на Київщині становитиме -3…+2. Вдень у Київській області потеплішає до +5…+10.

У самому Києві вночі похолодає до 0 градусів. Вдень у столиці стовпчики термометрів покажуть +5…+10.

Денна температура в обласних центрах

  • Київ – +4...+6
  • Ужгород – +10...+12
  • Львів – +9...+11
  • Івано-Франківськ – +8...+10
  • Тернопіль – +8...+10
  • Чернівці – +8...+10
  • Хмельницький – +7...+9
  • Луцьк – +7...+9
  • Рівне – +7...+9
  • Житомир – +5...+7
  • Вінниця – +7...+9
  • Одеса – +7...+9
  • Миколаїв – +8...+10
  • Херсон – +8...+10
  • Сімферополь – +8...+10
  • Кропивницький – +7...+9
  • Черкаси – +6...+8
  • Чернігів – +4...+6
  • Суми – +4...+6
  • Полтава – +4...+6
  • Дніпро – +5...+7
  • Запоріжжя – +7...+9
  • Донецьк – +5...+7
  • Луганськ – +4...+6
  • Харків – +4...+6

Прогноз погоди в Україні на 3 березняПогода по Україні 3 березня / Карта Укргідрометцентру