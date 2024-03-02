Яка буде погода в березні 2024 року, чи чекати сильних опадів, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич, передає 24 Канал.

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Чи йтиме ще сніг у березні

У другій декаді березня буде певна перебудова атмосферних процесів. Очікується розвиток багатоцентрової області низького тиску над країнами центральної та південної Європи, а ще Середземним морем. Це спричинить активізацію циклонічної діяльності та атмосферних фронтів, зокрема, над територією України.

Тому ймовірність опадів збільшиться, вони проходитимуть переважно у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. Температура повітря залишиться високою, помітно потеплішають ночі за рахунок щільнішої хмарності,

– зазначив синоптик.

Додав, що після 18 – 20 березня інтенсивність та повторюваність опадів у вигляді дощів зросте ще більше, особливо у західних, північних і центральних областях. У цей час поле зниженого тиску та фронтальні розділи охоплять більшу частину Європи.

"Імовірність опадів помітно збільшиться у другій половині місяця, коли нашу країну частіше відвідуватимуть циклони та атмосферні фронти і сумарно за місяць сума опадів опиниться в межах норми, у західних областях місцями вище за норму на 15 – 30 %", – підсумував Кібальчич.

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Яка буде погода в перші вихідні березня