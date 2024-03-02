Какая будет погода в марте 2024 года, ждать ли сильных осадков, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич, передает 24 Канал.
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Будет ли идти еще снег в марте
Во второй декаде марта будет определенная перестройка атмосферных процессов. Ожидается развитие многоцентровой области низкого давления над странами центральной и южной Европы, а еще Средиземным морем. Это повлечет активизацию циклонической деятельности и атмосферных фронтов, в частности, над территорией Украины.
Поэтому вероятность осадков увеличится, они будут проходить преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. Температура воздуха останется высокой, заметно потеплеют ночи за счет более плотной облачности,
– отметил синоптик.
Добавил, что после 18 – 20 марта интенсивность и повторяемость осадков в виде дождей возрастет еще больше, особенно в западных, северных и центральных областях. В это время поле пониженного давления и фронтальные разделы охватят большую часть Европы.
"Вероятность осадков заметно увеличится во второй половине месяца, когда нашу страну чаще будут посещать циклоны и атмосферные фронты и суммарно за месяц сумма осадков окажется в пределах нормы, в западных областях местами выше нормы на 15 – 30 %", – подытожил Кибальчич.
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Какая будет погода в первые выходные марта
- Синоптик писал, что 2 – 3 марта в Украине ожидается теплая и преимущественно сухая погода.
- В последующие двое суток ее продолжит обусловливать поле высокого давления и теплая воздушная масса.
- Интересно, что существенных осадков не предвидится. Только на Западе местами возможны небольшие дожди.
- Температура ожидается выше нормы с максимальными показателями в Одесской области и в западных областях.
- Впрочем, в воскресенье будет незначительное снижение дневной температуры в связи с увеличением количества облаков и прохладным ветром восточной четверти. На Левобережье ночью еще будут сохраняться слабые морозы.