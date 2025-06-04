Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 5 июня

В среду, 5 июня, почти вся территория Украины будет находиться под влиянием теплой воздушной массы, которая распространяется с запада. Несмотря на прохладную ночь, днем столбики термометров стремительно поднимутся благодаря малооблачной погоде.

В целом день пройдет без существенных осадков, однако во второй половине дня на северо-западе местами возможен кратковременный дождь с грозой.

Ветер ожидается преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду, в восточных регионах – северный. В то же время в Карпатах возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью составит +11...+16 градусов, а днем столбики термометров покажут комфортные +23...+28 градусов. В то же время на юго-западе страны температура поднимется до +31 градуса.

В Карпатах ночью температура составит +9...+14 градусов, а днем вырастет до +18...+23 градуса.

Какой будет погода в Киеве и области

На Киевщине день пройдет без осадков, небо будет преимущественно ясное. Ветер ожидается южный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью составит +11...+16 градусов, а днем поднимется до +23...+28 градусов.

В Киеве столбики термометров ночью покажут +14...+16 градусов, а днем температура воздуха достигнет +26...+28 градусов.

Какая будет температура в областных центрах

Киев +26...+28;

Ужгород +28...+30;

Львов +26...+28;

Ивано-Франковск +28...+30;

Тернополь +27...+29;

Черновцы +28...+30;

Хмельницкий +26...+28;

Луцк +26...+28;

Ровно +26...+28;

Житомир +26...+28;

Винница +27...+29;

Одесса +27...+29;

Николаев +27...+29;

Херсон +27...+29;

Симферополь +25...+27;

Кропивницкий +26...+28;

Черкассы +25...+27;

Чернигов +24...+26;

Сумы +25...+27;

Полтава +25...+27;

Днепр +25...+27;

Запорожье +27...+29;

Донецк +25...+27;

Луганск +25...+27;

Харьков +26...+28.

Прогноз погоды на 5 июня / Карта Укргидрометцентра