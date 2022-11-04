Синоптики заметили, что местами будет дождь только на Востоке. Кроме того, в центральных и восточных областях землю окутает туман.

Заметьте Зима близко: где в Украине в ноябре обещают снегопады

Температура не изменится.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко отметила, что в субботу теплее всего будет на Юге. Там прогнозируют до +17 градусов. Также ласковой осенней погодой смогут насладиться жители Запада. Прохладнее всего будет на Востоке и Севере. Там температура воздуха опустится до +5...+9 градусов.

Средняя дневная температура составит +7…+12 градусов.

Киевская погода обещает быть спокойной, учитывая чрезмерность стрессовых ситуаций и нервных колебаний вокруг,

– говорится в сообщении.

Погода в городах Украины

Ужгород – +11...13

Львов – +5...11

Ивано-Франковск – +4...+12

Тернополь – +4...11

Черновцы – +5...13

Хмельницкий – +4...11

Луцк – +4...+10

Ровно – +3...+10

Житомир – +3...+9

Винница – +6...+11

Одесса – +11...+14

Николаев – +7...+13

Херсон – +4...+15

Симферополь – +4...+14

Кропивницкий – +4...+10

Черкассы – +6...+9

Чернигов – +2...+7

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+9

Днепр – +4...+9

Запорожье – +4...+12

Донецк – +1...+8

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+4

Киев – +1...+10



Погода в Украине / Карта Sinopti