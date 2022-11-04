Синоптики зауважили, що місцями дощитиме лише на Сході. Окрім того, у центральних та східних областях землю огорне туман.
Зауважте Зима близько: де в Україні у листопаді обіцяють снігопади
Температура суттєво не зміниться.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко зауважила, що у суботу найтепліше буде на Півдні. Там прогнозують до +17 градусів. Також лагідною осінньою погодою зможуть насолодитися жителі Заходу. Найпрохолодніше буде на Сході та Півночі. Там температура повітря опуститься до +5...+9 градусів.
Середня денна температура становитиме +7… +12 градусів.
Київська погода наперед обіцяє бути спокійною, враховуючи надмір стресових ситуацій та нервових коливань навколо,
– мовиться у повідомленні.
Погода в містах України
Ужгород – +11...13
Львів – +5...11
Івано-Франківськ – +4...+12
Тернопіль – +4...11
Чернівці – +5...13
Хмельницький – +4...11
Луцьк – +4...+10
Рівне – +3...+10
Житомир – +3...+9
Вінниця – +6...+11
Одеса – +11...+14
Миколаїв – +7...+13
Херсон – +4...+15
Сімферополь – +4...+14
Кропивницький – +4...+10
Черкаси – +6...+9
Чернігів – +2...+7
Суми – +2...+4
Полтава – +3...+9
Дніпро – +4...+9
Запоріжжя – +4...+12
Донецьк – +1...+8
Луганськ – +3...+5
Харків – +3...+4
Київ – +1...+10
Погода в Україні / Карта Sinopti