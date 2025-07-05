Осадков в этот день не будет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 6 июля

Синоптики на воскресенье прогнозируют сухую погоду с небольшой облачностью.

Ветер будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Ночью температура будет 11 – 16 градусов тепла, а в южной части – 15 – 15 20.

Днем ожидается 25 – 30 градусов тепла, на Закарпатье и юге страны – до 33, а в северо-восточной части – 21 – 26.

Погода 6 июля

Прогноз погоды на 6 июля / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +28...+30;
  • Ужгород +30...+32;
  • Львов +28...+30;
  • Ивано-Франковск +29...+31;
  • Тернополь +28...+30;
  • Черновцы +29...+31;
  • Хмельницкий +27...+29;
  • Луцк +27...+29;
  • Ровно +27...+29;
  • Житомир +27...+29;
  • Винница +29...+31;
  • Одесса +30...+32;
  • Николаев +30...+32;
  • Херсон +30...+32;
  • Симферополь +30...+32;
  • Кропивницкий +28...+30;
  • Черкассы +28...+30;
  • Чернигов +26...+28;
  • Сумы +24...+26;
  • Полтава +25...+27;
  • Днепр +27...+29;
  • Запорожье +29...+31;
  • Донецк +26...+28;
  • Луганск +25...+27;
  • Харьков +24...+26.