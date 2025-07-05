Осадков в этот день не будет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 6 июля
Синоптики на воскресенье прогнозируют сухую погоду с небольшой облачностью.
Ветер будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
Ночью температура будет 11 – 16 градусов тепла, а в южной части – 15 – 15 20.
Днем ожидается 25 – 30 градусов тепла, на Закарпатье и юге страны – до 33, а в северо-восточной части – 21 – 26.
Прогноз погоды на 6 июля / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +28...+30;
- Ужгород +30...+32;
- Львов +28...+30;
- Ивано-Франковск +29...+31;
- Тернополь +28...+30;
- Черновцы +29...+31;
- Хмельницкий +27...+29;
- Луцк +27...+29;
- Ровно +27...+29;
- Житомир +27...+29;
- Винница +29...+31;
- Одесса +30...+32;
- Николаев +30...+32;
- Херсон +30...+32;
- Симферополь +30...+32;
- Кропивницкий +28...+30;
- Черкассы +28...+30;
- Чернигов +26...+28;
- Сумы +24...+26;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +27...+29;
- Запорожье +29...+31;
- Донецк +26...+28;
- Луганск +25...+27;
- Харьков +24...+26.