Осадков в этот день не будет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 6 июля

Синоптики на воскресенье прогнозируют сухую погоду с небольшой облачностью.

Ветер будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Ночью температура будет 11 – 16 градусов тепла, а в южной части – 15 – 15 20.

Днем ожидается 25 – 30 градусов тепла, на Закарпатье и юге страны – до 33, а в северо-восточной части – 21 – 26.

Прогноз погоды на 6 июля / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах