Опадів цього дня не буде. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 6 липня
Синоптики на неділю прогнозують суху погоду з невеликою хмарністю.
Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Вночі температура буде 11 – 16 градусів тепла, а у південній частині – 15 – 20.
Вдень очікується 25 – 30 градусів тепла, на Закарпатті та півдні країни – до 33, а у північно-східній частині – 21 – 26.
Прогноз погоди на 6 липня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +28...+30;
- Ужгород +30...+32;
- Львів +28...+30;
- Івано-Франківськ +29...+31;
- Тернопіль +28...+30;
- Чернівці +29...+31;
- Хмельницький +27...+29;
- Луцьк +27...+29;
- Рівне +27...+29;
- Житомир +27...+29;
- Вінниця +29...+31;
- Одеса +30...+32;
- Миколаїв +30...+32;
- Херсон +30...+32;
- Сімферополь +30...+32;
- Кропивницький +28...+30;
- Черкаси +28...+30;
- Чернігів +26...+28;
- Суми +24...+26;
- Полтава +25...+27;
- Дніпро +27...+29;
- Запоріжжя +29...+31;
- Донецьк +26...+28;
- Луганськ +25...+27;
- Харків +24...+26.