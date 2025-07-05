Опадів цього дня не буде. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 6 липня

Синоптики на неділю прогнозують суху погоду з невеликою хмарністю.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Вночі температура буде 11 – 16 градусів тепла, а у південній частині – 15 – 20.

Вдень очікується 25 – 30 градусів тепла, на Закарпатті та півдні країни – до 33, а у північно-східній частині – 21 – 26.

Погода 6 липня

Прогноз погоди на 6 липня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +28...+30;
  • Ужгород +30...+32;
  • Львів +28...+30;
  • Івано-Франківськ +29...+31;
  • Тернопіль +28...+30;
  • Чернівці +29...+31;
  • Хмельницький +27...+29;
  • Луцьк +27...+29;
  • Рівне +27...+29;
  • Житомир +27...+29;
  • Вінниця +29...+31;
  • Одеса +30...+32;
  • Миколаїв +30...+32;
  • Херсон +30...+32;
  • Сімферополь +30...+32;
  • Кропивницький +28...+30;
  • Черкаси +28...+30;
  • Чернігів +26...+28;
  • Суми +24...+26;
  • Полтава +25...+27;
  • Дніпро +27...+29;
  • Запоріжжя +29...+31;
  • Донецьк +26...+28;
  • Луганськ +25...+27;
  • Харків +24...+26.