Опадів цього дня не буде. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 6 липня

Синоптики на неділю прогнозують суху погоду з невеликою хмарністю.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Вночі температура буде 11 – 16 градусів тепла, а у південній частині – 15 – 20.

Вдень очікується 25 – 30 градусів тепла, на Закарпатті та півдні країни – до 33, а у північно-східній частині – 21 – 26.

Прогноз погоди на 6 липня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах