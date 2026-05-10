Дождь, грозы и до 22 градусов тепла: какой будет погода в Украине 11 мая

В Украине 11 мая ожидается облачная погода с прояснениями. В частности, в части регионов пройдут дожди и грозы.

Температура будет преимущественно до 22 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине?

В Украине 11 мая прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Умеренные дожди ожидаются ночью в южных и центральных областях, а днем местами значительные осадки и грозы прогнозируют на Закарпатье и в Карпатах. В то же время в большинстве западных областей, а также в Житомирской, Винницкой области и днем в Киевской области существенных осадков не предвидится.

Ветер преимущественно будет северо-западного направления, а на западе страны – юго-западного, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях составит от 4 до 9 градусов тепла. На остальной территории Украины ночью прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17 – 22 градусов тепла.

Что синоптики прогнозируют для столицы?

На территории Киевской области и в столице также ожидается облачная погода с прояснениями. В ночное время синоптики прогнозируют дождь, однако днем осадки прекратятся.

В Киевской области температура воздуха ночью составит 8 – 13 градусов тепла, днем – 17 – 22 градуса тепла. В Киеве ночью ожидается 8 – 10 градусов тепла, а днем – 18 – 18 20 градусов тепла.

Какой будет погода в крупных городах Украины?

Киев +18...+20;

Ужгород +21...+23;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +20...+22;

Тернополь +20...+22;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +20...+22;

Луцк +19...+21;

Ровно +19...+21;

Житомир +18...+20;

Винница +17...+19;

Одесса +19...+21;

Николаев +19...+21;

Херсон +19...+21;

Симферополь +19...+21;

Кропивницкий +19...+21;

Черкассы +19...+21;

Чернигов +19...+21;

Сумы +19...+21;

Полтава +19...+21;

Днепр +19...+21;

Запорожье +18...+20;

Донецк +15...+17;

Луганск +17...+19;

Харьков +19...+21.



Погода в Украине 11 мая / Карта Укргидрометцентра

К слову. Синоптики предупреждают, что на Львовщине будут сложные погодные условия. Прогнозируют грозы с градом, сильный ветер до 20 метров в секунду и температура днем до 25 градусов тепла.

Какой будет погода в ближайшее время в Украине?

Синоптики прогнозируют, что до 12 мая в Украине будет преобладать влажная и неустойчивая погода с дождями и грозами. Осадки различной интенсивности ожидаются в центральных областях, на Киевщине, Сумщине, а также в Карпатах.

Причиной такой погоды является циклоническая деятельность над Атлантикой, которая влияет на формирование облачных масс и приносит влажный воздух на территорию страны. Несмотря на дожди, температурный фон будет оставаться в пределах климатической нормы для мая.

В ночное время температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, днем – от 13 до 26 градусов тепла. Наибольшая суточная амплитуда температуры ожидается 11 – 12 мая, когда разница между ночными и дневными показателями будет наиболее ощутимой.

Кое-где возможны короткие периоды прояснений и солнечной погоды, однако в целом атмосферные условия будут оставаться нестабильными в течение всего периода.