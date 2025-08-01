Особенно холодными станут ночи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий "Телеграфу".

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Какая погода в сентябре будет в Украине?

По словам народного синоптика, начало сентября этого года будет напоминать лето, но уже в середине месяца украинцы почувствуют дыхание осени.

В первой декаде сентября ожидается погода без осадков и сильного ветра. К концу первой декады температура начнет снижаться, особенно это будет ощущаться ночью. В этот период также увеличится вероятность осадков, но они будут достаточно слабыми.

Зато во второй декаде сентября ожидается влажная погода. Сначала осадки будут умеренные, а уже в середине сентября – усилятся. Температура воздуха снизится. В конце второй декады осадков станет меньше, а в отдельных регионах они полностью пройдут.

Третья декада сентября также начнется с дождей. Температура снизится еще больше. Однако заморозков пока ждать не стоит. С середины этой десятидневки осадков станет значительно меньше, в конце месяца установится хорошая погода, а температура повысится.

Напомним, что в начале августа, по прогнозам синоптиков, в части областей снова пройдут дожди и грозы. Сильной жары не будет. Впрочем, местами воздух может прогреться до +34 градусов.