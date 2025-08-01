Особливо холодними стануть ночі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар "Телеграфу".

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Яка погода у вересні буде в Україні?

За словами народного синоптика, початок вересня цього року нагадуватиме літо, але вже в середині місяця українці відчують подих осені.

У першій декаді вересня очікується погода без опадів і сильного вітру. До кінця першої декади температура почне знижуватися, особливо це відчуватиметься вночі. У цей період також збільшиться ймовірність опадів, але вони будуть досить слабкими.

Натомість у другій декаді вересня очікується волога погода. Спочатку опади будуть помірні, а вже в середині вересня – посиляться. Температура повітря знизиться. Наприкінці другої декади опадів поменшає, а в окремих регіонах вони повністю минуть.

Третя декада вересня також розпочнеться з дощів. Температура знизиться ще більше. Однак заморозків поки що чекати не варто. Із середини цієї десятиденки опадів стане значно менше, наприкінці місяця встановиться гарна погода, а температура підвищиться.

Нагадаємо, що на початку серпня, за прогнозами синоптиків, в частині областей знову пройдуть дощі та грози. Сильної спеки не буде. Втім, подекуди повітря може прогрітися до +34 градусів.