Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Якою буде погода 1 – 3 серпня?

Наталія Птуха розповіла, що різка зміна погоди наразі не очікується. З 31 липня в західних і північних областях денні максимуми вже будуть трохи вищими, зокрема, +22 – +27 градусів.

В інших областях +26 – +32 градуси. З південних регіонів спека дещо відступає. Хіба що на крайньому Сході залишається до +35 градусів. Така ситуація до 1 серпня включно, зауважила представниця Укргідрометцентру.

Починаючи з 2 серпня, у нас буде утримуватися переважно слабко виражене поле дещо підвищеного атмосферного тиску. Тому в більшості областей 2 – 3 серпня без опадів,

– сказала Наталія Птуха.

За оновленим прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі три доби без опадів. Тільки вдень 2 серпня на крайньому Заході, 3 серпня на Закарпатті, Прикарпатті, Херсонщині, Запоріжжі та Криму подекуди очікується короткочасний дощ, гроза.

Уночі температура повітря сягатиме +11 – +18 градусів, удень +22 – +29. Однак на Півдні та Сході вночі +16 – +23, удень 1 серпня +27 – +32, а 2 – 3 серпня +30 – +34 градуси. У Карпатах уночі +7 – +13, удень +17 – +23 градуси.