Ощутимо похолодает, ливни и грозы накроют ряд областей: прогноз погоды на 10 мая

Погода в Украине в воскресенье, 10 мая, будет облачной с прояснениями. В части областей прогнозируют сильные дожди, которые могут сопровождаться грозами.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 10 мая?

Синоптики прогнозируют на воскресенье, 10 мая, умеренные осадки, однако днем в Сумской, Киевской и центральных областях местами выпадет сильный дождь. Местами также, согласно обнародованной информации, возможны грозы.

Впрочем, погода без осадков будет преобладать на крайнем западе, а ночью и на востоке и юго-востоке страны. Ветер в основном будет двигаться северо-западным направлением, одновременно в южной и восточной части – южным.

Он будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, несколько прохладнее будет на крайнем западе, там прогнозируют от 5 до 10 градусов тепла.

В дневные часы столбики термометров повысятся и составят в пределах от 13 до 18 градусов тепла. Зато в восточной и юго-восточных частях показатели вырастут и будут показывать от 21 до аж 26 градусов тепла.

Что прогнозируют для Киева и области?

В Киеве и области также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью ожидаются умеренные дожди, днем интенсивность осадков может увеличиться. Ночью температура воздуха по области составит от 10 до 15 градусов тепла.

Днем синоптики прогнозируют колебания от 13 до 18 градусов тепла. Зато в столице температура воздуха в течение суток существенно не изменится, соответствующие значения будут удерживаться в диапазоне от 13 до 15 градусов тепла.

Какая температура будет в областных центрах?

Киев +13...+15;

Ужгород +15...+17;

Львов +15...+17;

Ивано-Франковск +15...+17;

Тернополь +15...+17;

Черновцы +15...+17;

Хмельницкий +15...+17;

Луцк +15...+17;

Ровно +15...+17;

Житомир +15...+17;

Винница +15...+17;

Одесса +17...+19;

Николаев +17...+19;

Херсон +21...+23;

Симферополь +21...+23;

Кропивницкий +17...+19;

Черкассы +17...+19;

Чернигов +15...+17;

Сумы +16...+18;

Полтава +17...+19;

Днепр +23...+25;

Запорожье +23...+25;

Донецк +24...+26;

Луганск +25...+27;

Харьков +23...+25.



Прогноз погоды в Украине на 10 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра

О чем сообщали синоптики?

Недавно синоптики Укргидрометцентра сообщали, что в большинстве регионов Украины в ближайшие дни выпадут кратковременные дожди, которые местами могут сопровождаться грозами и незначительными понижениями.

Синоптик Виталий Постригань также предупреждал о приближении осадков с грозами, которые будут ощутимыми в течение этих выходных. Также, по его словам, жара, которая ранее установилась в Украине, ощутимо ослабится.

Наталья Птуха тоже сообщала, что 9 – 10 мая в Украине возможно кратковременное снижение температуры на несколько градусов. Впрочем, она отмечала, что несмотря на такие изменения значения будут в пределах климатической нормы.