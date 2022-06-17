Прогноз погоды на выходные 18 – 19 июня: жаркий уикенд с субботними грозами

Финальный аккорд на этой неделе будет жарким. При этом в субботу в некоторых регионах страны пройдут грозы, а вот в воскресенье, по данным Sinoptik.ua, осадков не ожидается.

Погода в субботу 18 июня

На юге и востоке Украины , а также в Сумской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях пройдут дожди и грозы. Средняя температура воздуха днем ​​составит +22…+25 °С, ночью – +12…+16 °С. В центре и западе страны осадков не ожидается, а термометры покажут от +9…+13 °С ночью и до +23…+25 °С днем. В Закарпатье будет жарко – до +28…+29 °С.

Погода в воскресенье 19 июня

В большинстве областей Украины воскресная погода будет жаркой и солнечной – самое время немного отвлечься на мороженое или холодный лимонад. В западных областях столбики термометров поднимутся до +28…+30 °С, в Закарпатье и Волыни – до +32 °С. В южных и центральных областях воздух прогреется до +28…+29 °С, подобная картина будет и в столичном регионе. На севере и востоке Украины дневная температура достигнет +25…+28 °С. Не забывайте дома солнцезащитные очки, бары и крем с высоким SPF – погода на выходных обещает быть очень жаркой, поэтому обязательно защитите себя от опасного ультрафиолета!

Качество воздуха и аллергены

Жителям Запорожья , Донецка и Макеевки советуем выходить на улицу только при необходимости. В субботу в этих регионах ожидается высокая (более 150) концентрация твердых частиц – опасных загрязнителей воздуха, которые могут навредить иммунитету. Также на всей территории страны сохраняется высокая концентрация пилы березы и трав.

Погода в понедельник

Начало следующей недели тоже будет жарким почти во всех регионах. Днем температура на всей территории Украины составит +30…+33 °С (до +29 °С в Херсонской области и Крыму), ночью – +15…+18 °С. Небольшие дожди пройдут днем ​​понедельника во Львовской , Волынской, Ровенской и Тернопольской областях , в других регионах погода в начале недели будет ясной.

Народные приметы и верования

Наши предки в этот день следили за облаками. Северный ветер указывал на жаркое лето, а северо-западный – на дождливое. У Илларионов день (19 июня) следили за пчелами: если они активно летали над цветами, ближайшие дни должны быть жаркими и солнечными. А незамужние девочки почти весь день проводили на огородах. Считалось, что полет сорняков или любая другая работа на земле в день Иллариона поможет найти в жизни любовь и семейное счастье.