От +21 до +34, палящее солнце и грозы: какой будет погода в первые выходные августа

В выходные в Украину вернется настоящая летняя жара. Столбики термометров снова покажут +30…+32 градуса тепла.

Как сообщили синоптики, период дождей и непогоды отступает. В ближайшие дни в Украине будет держаться жаркая погода.

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Погода в первые выходные августа будет жаркой

В субботу, 6 августа, по всей территории Украины ожидается жаркая солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до +33 градусов по Цельсию, а в Закарпатье – до +34. Осадков не прогнозируется.



Прогноз погоды на 6 августа / Скриншот.

В воскресенье, 7 августа, западные и северные регионы накроют дожди с грозами, в этих регионах ожидается похолодание до +21...+23 градусов, в остальных областях – на востоке и юге страны – будет держаться жара.



Прогноз погоды на 7 августа

Какую обещают погоду в августе: коротко

Среднюю месячную температуру воздуха прогнозируют в пределах 20 – 25 градусов тепла.

В Карпатах будет в среднем +17…+19.

Что касается количества осадков, то оно составит 30 – 69 миллиметров. В Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма 70 – 97 миллиметров.

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