Какой будет погода на выходных и потеплеет ли до +20

По всей территории Украины наблюдается резкое снижение температуры. К сожалению, в эти выходные потепления ожидать не стоит.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи для OBOZ.UA.

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Погода в Украине 10 – 11 мая

Как отметила Птуха, погода в ближайшие выходные, 10 и 11 мая, будет в основном дождливой. В субботу на юго-востоке и востоке Украины синоптики прогнозируют умеренные дожди. Днем на западе и севере – небольшие осадки.

На вопрос, может ли температура на выходные и в начале следующей недели повыситься до +20 градусов, Наталья Птуха ответила: "К сожалению, нет". 11 – 12 мая днем воздух будет прогреваться до +14...+19 градусов, однако на западе термометры покажут всего +8...+14 градусов. Подобный температурный режим будет сохраняться до середины следующей недели.

"Возможно, 14 – 15 мая начнутся какие-то сдвиги на несколько градусов", – рассказала синоптик.

Отметим, что ночью 9 – 10 мая в северо-западной части на поверхности почвы могут быть заморозки. Речь о Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Львовской и части Хмельницкой области.